Erzurum'un "cimin"i İtalya'ya rakip oldu! Demir eksikliğini bitiren şifa deposu

Siyah üzüm diğer üzüm çeşitlerinde olduğu gibi göz sağlığını korumak için gerekli olan besinler içerir, görme yeteneğini geliştirir. Saç ve cilt sağlığını korur, saçların sağlıklı kalmasını sağlar. Cildi özellikle güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.”



İTALYA'NIN ÜZÜMÜNE RAKİP OLDU



Öte yandan demir eksikliğini bitiren şifa deposu Erzincan'ın coğrafi işaretli Cimin üzümü, dünyaca meşhur İtalya’nın Toskana bölgesinde yetişen üzüme rakip oldu.



Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesaplarında Cimin üzümünün ününe değinilerek ‘Her masada varız, dedik. İşte kanıtı.’ notuyla paylaşılan videoda Cimin üzümü dünyaca meşhur İtalya’da yetişen üzüme rakip gösterildi. Kısa sürede oldukça beğeni gören video da senaryo gereği Erzincan - İtalya hattı üzüm kurgusu üzerinden işlendi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da kendi sosyal medya hesabından Cimin üzümünü, “Çocukların ellerinde salkım salkım umut var, Anadolu'nun bereketi onların gülüşünde yeşeriyor.

Toprağın bağrından kopan bu üzüm taneleri, geleceğe uzanan bir köprü gibi; her bir salkım, emeğin ve sevginin meyvesi.

İşte bu mümbit topraklarda çocukların gülüşüyle salkımlaşan her üzüm tanesi, yarına bereket dolu bir müjde oluyor.” notuyla paylaştı.