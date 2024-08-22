Erzurum'un "cimin"i İtalya'ya rakip oldu! Demir eksikliğini bitiren şifa deposu
Demir eksikliğini bitiren şifa deposu Erzincan'ın coğrafi işaretli Cimin üzümü, dünyaca meşhur İtalya’nın Toskana bölgesinde yetişen üzüme rakip oldu. Kurusunu da yaşını da bol bol tüketilmesini öneren uzmanlar siyah üzümün içerdiği demir sayesinde hastalıklara şifa olduğunu söylüyor.
Erzincan ekonomisine katlı sağlayan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümü kilosu 100 TL'den tezgahtaki yerini almaya başladı. Üzümlü ilçesi bölgesinde yetiştirilen Cimin üzümü, kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep görüyor. Cimin üzümü vücuda faydalarıyla da dikkat çekiyor.