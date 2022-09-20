Eskişehir'de bulundu: 4 bin 500 yıllık ağrı kesici

Türkteki, yaptıkları analizlerde ağrı kesicinin bulunduğu depas formunun, özellikle İç Batı Anadolu'da ve yoğun olarak Eskişehir bölgesinde milattan önce 2 bin 500'lerden itibaren yoğun olarak görülen bir form olduğunu söyledi.

Türkteki sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir taraftan Orta Anadolu'nun güney bağlantısı ile Suriye'ye ulaşıyor, diğer taraftansa Kuzeybatı Anadolu'ya, Troya'ya ve Ege dünyasına da ulaşan bir form sonrasında orada çok popüler olmuş bir form. Ancak köken bölgesi Eskişehir veya İç Batı Anadolu, diyebiliriz. Bugüne kadar saptadığımız örnekler Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor."