Et yemeyenler için 5 protein zengini yiyecek: Kas oluşturmaya yardımcı
Protein, kas oluşturmaya, dokuları onarmaya ve bağışıklığı artırmaya yardımcı olduğu için vücudumuz için her zaman önemli bir bileşen olmuştur. Vejetaryenler sıklıkla protein gereksinimlerine ulaşma konusunda endişelenirken, otantik mutfak hem lezzetli hem de besleyici olan çeşitli protein açısından zengin yemekler sunar. Mercimekten peynire, bu seçenekler günlük diyetinize kolayca eklenebilir. İşte vejetaryenler için 5 protein açısından zengin yiyecek
MERCİMEK
Mercimek, her evde bulunan temel baklagillerin başında gelir. Protein ve demir ve folat gibi temel besinler açısından zengindir. Bir fincan pişmiş dal yaklaşık 15 gram protein sağlar.