Et yemeyenler için 5 protein zengini yiyecek: Kas oluşturmaya yardımcı

LOR

Lorun yemeklerde yaygın bir maddedir ve protein ve probiyotiklerle doludur.Lor peyniri faydaları itibariyle sağlıklı bir beslenme planının önemli bir parçası olarak öne çıkar.

Protein açısından zengin olan peynir , kas gelişimini destekler ve enerji seviyesini artırır. Düşük yağ içeriği sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olurken kalp sağlığını da korur.



Ne kadar yemeli: 1 su bardağı lor. Daha çekici hale getirmek için meyve ve bal ekleyin.