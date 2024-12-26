Et yemeyenler için 5 protein zengini yiyecek: Kas oluşturmaya yardımcı

Protein, kas oluşturmaya, dokuları onarmaya ve bağışıklığı artırmaya yardımcı olduğu için vücudumuz için her zaman önemli bir bileşen olmuştur. Vejetaryenler sıklıkla protein gereksinimlerine ulaşma konusunda endişelenirken, otantik mutfak hem lezzetli hem de besleyici olan çeşitli protein açısından zengin yemekler sunar. Mercimekten peynire, bu seçenekler günlük diyetinize kolayca eklenebilir. İşte vejetaryenler için 5 protein açısından zengin yiyecek

Et yemeyenler için 5 protein zengini yiyecek: Kas oluşturmaya yardımcı - 1

MERCİMEK

Mercimek, her evde bulunan temel baklagillerin başında gelir. Protein ve demir ve folat gibi temel besinler açısından zengindir. Bir fincan pişmiş dal yaklaşık 15 gram protein sağlar.

SAĞLIK HABERLERİ

Et yemeyenler için 5 protein zengini yiyecek: Kas oluşturmaya yardımcı - 2

Öğün başına 1 fincan pişmiş dal idealdir. Tam bir protein elde etmek için pirinç ile eşleştirin.

Et yemeyenler için 5 protein zengini yiyecek: Kas oluşturmaya yardımcı - 3

NOHUT

Nohutlar çok yönlüdür. Tek bir fincan pişmiş nohut yaklaşık 15 gram protein sağlar. Ayrıca lif açısından zengindir ve sizi daha uzun süre tok tutar.

1 fincan pişmiş nohut yiyin veya sağlıklı bir ezme veya sos olarak 3 yemek kaşığı humus kullanın.

Et yemeyenler için 5 protein zengini yiyecek: Kas oluşturmaya yardımcı - 4

SOYA

Soya bazlı yiyecekler vejetaryenler için mükemmeldir. Soya parçaları özellikle popülerdir ve pişirildiğinde 100 gramında 52 gram protein içerir.

50 gram soya parçasına sadık kalın. Bunları körilerde, sotelerde veya salatalarda kullanın.

Et yemeyenler için 5 protein zengini yiyecek: Kas oluşturmaya yardımcı - 5

KARIŞIK KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR

Badem, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişler, kabak, chia ve keten tohumu gibi tohumlarla birlikte protein açısından yoğun ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Örneğin, 23 badem 6 gram protein içerirken, 2 yemek kaşığı chia tohumu 4 gram protein sunar.

Ne kadar yenmeli: Her gün bir avuç kuruyemiş (yaklaşık 25 gram) veya 2 yemek kaşığı tohumla sınırlayın. Ek besin için salatalara, lor veya yulafa serpin.

Et yemeyenler için 5 protein zengini yiyecek: Kas oluşturmaya yardımcı - 6

LOR

Lorun yemeklerde yaygın bir maddedir ve protein ve probiyotiklerle doludur.Lor peyniri faydaları itibariyle sağlıklı bir beslenme planının önemli bir parçası olarak öne çıkar.

Protein açısından zengin olan peynir , kas gelişimini destekler ve enerji seviyesini artırır. Düşük yağ içeriği sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olurken kalp sağlığını da korur.

Ne kadar yemeli: 1 su bardağı lor. Daha çekici hale getirmek için meyve ve bal ekleyin.

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