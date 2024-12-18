Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bilinenin aksine daha hızlı çoğalmasına neden oluyor

Et ve kümes hayvanları, vücuda girmeleri halinde zararlı olabilecek bakteriler içerebilir. Bu nedenle bazı kişiler eti pişirmeden, dondurmadan veya marine etmeden önce yıkar. Ancak uzmanlara göre, bu işlem gereksizdir ve hatta potansiyel olarak tehlikeli olabilir.

Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bilinenin aksine daha hızlı çoğalmasına neden oluyor - 1

Genel olarak, eti yıkamak kötü bir fikirdir. Yıkamak, bakterileri tamamen öldürmez ancak zararlı bakterilerin yayılma riskini artırır. Ellerimizi düzenli olarak yıkamak, bakterileri temizlemek için iyi bir yol olsa da aynı durum et için geçerli değildir. Meyve ve sebzeler gibi bazı yiyeceklerin yıkanması önerilirken, çiğ et ve kümes hayvanlarının yıkanması bakterilerin yayılmasına yol açabilir.

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Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bilinenin aksine daha hızlı çoğalmasına neden oluyor - 2

Çiğ et ve kümes hayvanlarının suları, genellikle Campylobacter ve Salmonella gibi bakteriler içerir. Bu suları yıkamaya çalışmak, bakterilerin mutfak gereçlerine, ellere, kıyafetlere ve diğer yiyeceklere bulaşmasına neden olabilir.

Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bilinenin aksine daha hızlı çoğalmasına neden oluyor - 3

ETİ DONDURMADAN ÖNCE YIKAMALI MISINIZ?

Eti dondurmadan önce yıkamak gerekli değildir ve yine çapraz bulaşma riskini artırabilir. Et çözüldüğünde pişirilmesi bakterileri öldürmek için yeterlidir.

Herhangi bir eti dondurmak güvenlidir. Sıfır derece sıcaklıkta saklanan etler süresiz olarak bozulmadan kalabilir. Ancak, etin tadı ve kalitesi zamanla azalabilir.

Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bilinenin aksine daha hızlı çoğalmasına neden oluyor - 4

MARİNE ETMEDEN ÖNCE ET YIKANIR MI?

Eti marine etmeden önce yıkamak, çapraz bulaşma riskini artırdığı için önerilmez. Bunun yerine, eti doğrudan marine sosuna yerleştirmek ve bu sosun eti tamamen kapladığından emin olmak yeterlidir. 

Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bilinenin aksine daha hızlı çoğalmasına neden oluyor - 5

Çapraz bulaşma, eti ve kümes hayvanlarını yıkamanın ana riskidir. Campylobacter ve Salmonella gibi bakteriler, ishal, mide ağrısı, ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir.

Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bilinenin aksine daha hızlı çoğalmasına neden oluyor - 6

Marine işlemi sırasında kullanılan tüm malzemelerin iyice temizlenmesi gerekir. Artan marine sosunu kullanmak istiyorsanız, önce kaynatmanız önerilir.

Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bilinenin aksine daha hızlı çoğalmasına neden oluyor - 7

Et ve kümes hayvanlarını yıkamak, pişirmeden önce, dondururken veya marine ederken çapraz bulaşma riskini artırır. Pişirme işlemi, bakterileri öldürmek için yeterlidir ve eti yıkamak yalnızca enfeksiyon riskini yükseltir.

Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bilinenin aksine daha hızlı çoğalmasına neden oluyor - 8

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve 5 yaşından küçük çocuklar için bu risk daha ciddi olabilir.

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