Et yıkanır mı yıkanmaz mı? Bilinenin aksine daha hızlı çoğalmasına neden oluyor

Genel olarak, eti yıkamak kötü bir fikirdir. Yıkamak, bakterileri tamamen öldürmez ancak zararlı bakterilerin yayılma riskini artırır. Ellerimizi düzenli olarak yıkamak, bakterileri temizlemek için iyi bir yol olsa da aynı durum et için geçerli değildir. Meyve ve sebzeler gibi bazı yiyeceklerin yıkanması önerilirken, çiğ et ve kümes hayvanlarının yıkanması bakterilerin yayılmasına yol açabilir.



