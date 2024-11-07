Etten daha fazla protein içeriyor: Vücudu demire doyuran tek besin

6. İSTİRİDYE MANTARI

Türkiye'de son yıllarda tüketimi artan istiridye mantarı, özellikle ızgara olarak tercih ediliyor. İçerisinde etten 10, yumurtadan ise 25 kat daha fazla protein bulunan bu mantar, kolaylıkla da yetişebiliyor. Spor yapanların sıklıkla kullandığı yumurta ve et karşısında istiridye, çok daha avantajlı olabilir.

Daha az yiyerek daha çok protein almak ve maliyeti aza indirmek isteyenler için istiridye mantarı ideal bir seçim. Protein, lif, B vitaminleri (özellikle B3 ve B5), C vitamini, demir, potasyum ve diğer birçok mineral bakımından doğadaki en zengin besinler arasında yer alan bu mantar yapısı nedeniyle vegan ve vejetaryen beslenme düzenlerinde protein kaynağı olarak tercih ediliyor.



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