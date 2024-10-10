Ezber bozan araştırma: Kalp sağlığına iyi geliyor, damarları yeniliyor!
Çay ve kahveyle ilgili yapılan araştırmalarda birçok kez bu içecekleri fazla tüketmenin zararlı olabileceği uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Ancak yeni bir araştırma, kahve ve çay gibi içeceklerdeki kafeinin damar sağlığını destekleyebileceğini ortaya koydu.
Kafein tüketiminin kalp sağlığını iyileştirdiği ortaya çıktı.
Romatoloji dergisinde yayımlanan çalışma, artan kafein tüketiminin kalp sağlığını iyileştirebileceğini gösteriyor.