Ezber bozan araştırma: Kalp sağlığına iyi geliyor, damarları yeniliyor!

Çay ve kahveyle ilgili yapılan araştırmalarda birçok kez bu içecekleri fazla tüketmenin zararlı olabileceği uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Ancak yeni bir araştırma, kahve ve çay gibi içeceklerdeki kafeinin damar sağlığını destekleyebileceğini ortaya koydu.

Ezber bozan araştırma: Kalp sağlığına iyi geliyor, damarları yeniliyor! - 1

Kafein tüketiminin kalp sağlığını iyileştirdiği ortaya çıktı.

Romatoloji dergisinde yayımlanan çalışma, artan kafein tüketiminin kalp sağlığını iyileştirebileceğini gösteriyor.

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Ezber bozan araştırma: Kalp sağlığına iyi geliyor, damarları yeniliyor! - 2

Damar hastalıkları, kan damarlarının zarar görmesine yol açarak kalp krizi ve felç gibi ciddi sonuçlara neden oluyor.

Özellikle lupus ve romatoid artrit gibi inflamatuar romatizmal hastalıklardan muzdarip hastalarda bu riskin daha yüksek olduğu bildirildi.

Ezber bozan araştırma: Kalp sağlığına iyi geliyor, damarları yeniliyor! - 3

Bugüne dek doktorlar damar hastalıklarına karşı, inflamasyonu durdurmak, kortizon kullanımını azaltmak, sigara içmemek, kolesterolü düşürmek ve yüksek tansiyonu kontrol altında tutmak gibi önerilerde bulundu.

Ezber bozan araştırma: Kalp sağlığına iyi geliyor, damarları yeniliyor! - 4

Roma Sapienza Üniversitesi'nden araştırmacılar, hastaların kahve, çay ve kakao gibi içeceklerde bulunan kafeinin damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini söyledi.

Yapılan çalışmada, kafeinin, kan damarlarını yenilemeye yardımcı olan endotel hücrelerinin yenilenmesine katkı sağladığı belirlendi.

Ezber bozan araştırma: Kalp sağlığına iyi geliyor, damarları yeniliyor! - 5

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguları doğrulamak için uzun vadeli bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ve kahve tüketiminin hastalık seyrine etkisinin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini söyledi.

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