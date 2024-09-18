Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor

ZENCEFİL

Zencefil, şişkinlikten kabızlığa ve mide bulantısından şişmeye kadar sindirim için aktif bileşenleri nedeniyle birçok tıbbi özelliğe sahiptir ve yan etkiler aşırı alım veya belirli bozukluklar veya rahatsızlıklar dışında nadirdir.

Yüksek dozlarda alındığında zencefil hafif mide ekşimesi, ishal ve ağız tahrişine neden olabilir.

Çok fazla zencefil tüketmek bazı kişilerde kanama riskini artırabilir ve belirli kalp rahatsızlıklarını kötüleştirebilir. Ameliyat durumunda zencefilden uzak durulmalıdır.