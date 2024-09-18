Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor
Baharatlar sadece mutfak hazırlıklarınıza aroma ve lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda çok sayıda sağlık faydası da sağlar. Bazıları iltihap giderici özellikleri nedeniyle doğal olarak ağrıyı hafifletebilir ve bazı hastalıklara iyi gelebilir. Ancak bu baharatların ideal dozlarını anlamak ve diyete dahil etmeden önce olası yan etkilerini değerlendirmek önemlidir.
Her mutfakta olan ve yemeklere lezzet katmak için kullandığınız baharatlar sağlık içinde önemli faydalar sağlık.