Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor

Baharatlar sadece mutfak hazırlıklarınıza aroma ve lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda çok sayıda sağlık faydası da sağlar. Bazıları iltihap giderici özellikleri nedeniyle doğal olarak ağrıyı hafifletebilir ve bazı hastalıklara iyi gelebilir. Ancak bu baharatların ideal dozlarını anlamak ve diyete dahil etmeden önce olası yan etkilerini değerlendirmek önemlidir.

Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor - 1

Her mutfakta olan ve yemeklere lezzet katmak için kullandığınız baharatlar sağlık içinde önemli faydalar sağlık.

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Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor - 2

Kilo kaybından kalp sağlığına kadar, baharatlar beslenmeniz için iyi olabilir. Genellikle doğal şifa kaynağı olarak bilinen zerdeçal, zencefil gibi baharatların faydalarından yararlanabilmek için doğru miktarda tüketmek önemlidir.

Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor - 3

Çünkü bu baharatlar fazla tüketildiğinde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Tükettiğimiz popüler baharatlardan bazılarının daha az bilinen yan etkileri şunlardır:

Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor - 4

ZENCEFİL

Zencefil, şişkinlikten kabızlığa ve mide bulantısından şişmeye kadar sindirim için aktif bileşenleri nedeniyle birçok tıbbi özelliğe sahiptir ve yan etkiler aşırı alım veya belirli bozukluklar veya rahatsızlıklar dışında nadirdir.

Yüksek dozlarda alındığında zencefil hafif mide ekşimesi, ishal ve ağız tahrişine neden olabilir.

Çok fazla zencefil tüketmek bazı kişilerde kanama riskini artırabilir ve belirli kalp rahatsızlıklarını kötüleştirebilir. Ameliyat durumunda zencefilden uzak durulmalıdır.

Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor - 5

Günlük zencefil alımı 3-4 gramla sınırlandırılmalıdır. Günde 6 gramdan fazla zencefil tüketmek ishal, mide ekşimesi ve asitlik gibi sindirim sorunlarına neden olabilir.

Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor - 6

ZERDEÇAL

En eski baharatlardan biri olan zerdeçal, birçok enfeksiyonun, sindirim sorunlarının tedavisinde ve ağrı ve sızıları hafifletmede kullanılır ve çeşitli faydaları nedeniyle övülür.

Bileşiği kurkuminin insülin duyarlılığını iyileştirdiği, iltihaplanma ve enfeksiyonları, kanseri, idrar yolu enfeksiyonunu ve diğer birçok sağlık sorununu önlediği bilinmektedir.

Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor - 7

Zerdeçallı içecekler oldukça popüler hale geliyor. Ancak insanlar bir beslenme uzmanı veya diyetisyenin önerdiği şekilde sınırlı miktarda tüketmeye dikkat etmelidir çünkü çok fazlası sindirim sistemini bozabilir ve kabızlık, ishal, hazımsızlık, gaz ve asit reflüsüne neden olabilir.

Zerdeçal, kanama riskini artırabilen kanı inceltici özelliklere sahiptir. Aşırı zerdeçal ayrıca kan şekeri seviyelerinde ani düşüşlere neden olabilir ve bu da sorunlu olabilir. Yüksek dozda kurkumin karaciğere de zarar verebilir.

En iyi sonuçlar için günlük baharat tüketiminizi 3 gr ile sınırlayın.

Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor - 8

SARIMSAK

Sarımsak, bakteri ve virüslerle savaşma, kan şekerini düzenleme, soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi etme ve içinde bulunan allicin adı verilen harika bir bileşik sayesinde kolon ve mide kanseri gibi belirli kanser türlerini önlemedeki sayısız faydasıyla bilinir. Ancak önerilen miktardan fazlasını tüketmek gastrointestinal sorunlara, kötü nefes kokusuna ve kanama riskinin artmasına neden olabilir. Sarımsak, bazı kişilerde şişkinliğe, gaza ve mide ağrısına yol açabilen yüksek miktarda fruktan içerir.

Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor - 9

Çalışmalar, günde 1-2 diş (3-6 gram) yemenin ideal olduğunu ve kişinin birçok sağlık faydası elde etmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Faydalı diye tüketiliyor ama kabızlığın en büyük nedeni! Bağırsakları bozuyor, mide sorunlarını tetikliyor - 10

DEFNE YAPRAĞI

Defne yaprağı genellikle temperlemede ve sırasıyla mutfak ve tıbbi preparatlarda toz olarak kullanılır. Ancak, sindirilemediği ve boğazda kalabileceği veya bağırsakların iç yüzeyini delebileceği için güvenli olmadığından defne yaprağının tamamını yemekten kaçınılmalıdır.

Defne yaprağı özütü bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Defne yaprağı ayrıca kan şekeri seviyelerinde düşüşe neden olabilir, bu nedenle diyabet ilacı kullanıyorsanız defne yaprağını tüketirken dikkatli olun. Sağlık uzmanınıza danışmanız daha iyidir.

Bir tarifte 1-2 defne yaprağı kullanılabilir.

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