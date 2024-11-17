Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş

Chia tohumlarının sindirimi iyileştirdiği ve kabızlığı giderdiği de bilinmektedir. Ancak kuru tohumları, özellikle de çok fazla tüketen kişiler sorun yaşayabilir. Dr. Wendi Lebret, New York Post'a chia tohumlarının sıvı veya su olmadan tüketildiğinde sindirim sisteminizde beton benzeri bir kütle oluşturabileceğini ve bunun da tohumların sıkışmasına yol açabileceğini söyledi ve insanlara kuru chia tohumları yememelerini tavsiye etti.