Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş

Chia tohumları vücut için faydalı süper besinler arasında yer alıyor. Diyetisyenler özellikle kilo verme süreçlerinde chia tohumunu sıklıkla öneriyor. Ancak chia tohumunun aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte chia tohumu tüketmenin bilinmeyen zararı.

Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş - 1

Chia tohumu özellikle kalp sağlığını koruma, kan şekerini düşürme, sindirim fonksiyonlarını iyileştirerek kabızlığa iyi gelme, kemik yapısını güçlendirme ve zayıflamaya yardımcı olma gibi faydalara sahiptir. Kilo verme süreçlerinda sıklıkla tükeline chia tohumu, vücut için adeta bir süper besin görevi görür.

SAĞLIK HABERLERİ

Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş - 2

Diyetisyenler genellikle kilo kaybı için chia tohumlarını (Salvia hispanica) önerir. Kilo kaybına yardımcı olmasının yanı sıra, chia tohumları tüketmek, lif, kalsiyum, antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için kan şekerini kontrol etmede ve kemik sağlığını iyileştirmede de oldukça etkili olmuştur.

Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş - 3

Bu nedenle, besleyici tohumları günlük diyetin bir parçası haline getirmek sağlık için faydalıdır. Ancak tek seferde çok fazla kuru chia tohumu yutmak feci yan etkilere neden olabilir. Ayrıca, aşırı tüketimi diyet sorunlarından kan şekeri seviyesinin düşürülmesine kadar çeşitli sorunlara yol açabilir. Ayrıca diyabet ilaçlarıyla etkileşime girebilir.

Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş - 4

Chia tohumlarının sindirimi iyileştirdiği ve kabızlığı giderdiği de bilinmektedir. Ancak kuru tohumları, özellikle de çok fazla tüketen kişiler sorun yaşayabilir. Dr. Wendi Lebret, New York Post'a chia tohumlarının sıvı veya su olmadan tüketildiğinde sindirim sisteminizde beton benzeri bir kütle oluşturabileceğini ve bunun da tohumların sıkışmasına yol açabileceğini söyledi ve insanlara kuru chia tohumları yememelerini tavsiye etti.

Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş - 5

Dr. Lebrett, bir çorba kaşığı kuru chia tohumu yedikten sonra yutma güçlüğü çeken astımlı 39 yaşındaki bir adamı anlatan 2014 tarihli American Journal of Gastroenterology raporuna atıfta bulundu. Testler, tohumların sulandığını ve bir jel oluşturduğunu ve yemek borusunda tıkanıklığa neden olduğunu ortaya koydu.

Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş - 6

Chia tohumları kendi ağırlıklarının 27 katına kadar su emebilir ve tercihen ıslatılmış veya daha az miktarda tüketilmelidir.

Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş - 7

KABIZLIK, KARIN AĞRISI VEYA İSHAL

Kuru chia tohumları lif açısından zengindir ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kuru chia tohumlarıyla birlikte yeterli su içmemek şişkinliğe ve karın ağrısına yol açar. Ayrıca ishale de neden olabilir. Bu tür sorunlar ortaya çıkar çıkmaz chia tohumu alımını hemen kesmelisiniz. İnflamatuar bağırsak hastalığından muzdarip birçok kişi, sorunun daha da kötüleşmesini önlemek için kuru chia tohumu alımını sınırlamalıdır.

Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş - 8

DİYABET HASTALARI İÇİN RİSK

Chia tohumları kan şekeri seviyelerini yönetmek için iyi bir seçenek olarak kabul edilirken, kan şekeri veya tansiyon ilaçları alıyorsanız alımları kısıtlanmalıdır. Çok fazla chia tohumu bu ilaçlarla etkileşime girebilir ve etkilerini azaltabilir.

Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş - 9

TANSİYON İLAÇLARIYLA ETKİLEŞİME GİREBİLİR

Chia tohumları hem kan şekerini hem de tansiyonu düşürmede etkilidir. Çalışmalar, chia tohumlarının tüketilmesinin kan basıncını, kan şekeri seviyelerini ve iltihabı azaltabileceğini göstermiştir. Bu etki, kan inceltici görevi gören yüksek omega-3 yağ asidi içeriğine atfedilir. Ancak chia tohumları tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girerek düşük tansiyona yol açabilir.

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