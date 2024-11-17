Faydalı diye tüketiliyordu ama gizli tehlikesi ortaya çıktı: Ani tansiyon düşüklüğünün nedeniymiş
Chia tohumları vücut için faydalı süper besinler arasında yer alıyor. Diyetisyenler özellikle kilo verme süreçlerinde chia tohumunu sıklıkla öneriyor. Ancak chia tohumunun aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte chia tohumu tüketmenin bilinmeyen zararı.
Chia tohumu özellikle kalp sağlığını koruma, kan şekerini düşürme, sindirim fonksiyonlarını iyileştirerek kabızlığa iyi gelme, kemik yapısını güçlendirme ve zayıflamaya yardımcı olma gibi faydalara sahiptir. Kilo verme süreçlerinda sıklıkla tükeline chia tohumu, vücut için adeta bir süper besin görevi görür.