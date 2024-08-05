Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor

4. GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içecekler ve diğer gazlı içecekler gibi yüksek şekerli içecekler karaciğer sağlığınızı bozabilir ve NAFLD riskini artırabilir.

Bu içeceklerdeki şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu karaciğerinizde yağa dönüşür. Bu, hayati organa zarar verebilir ve işlevini etkileyebilir.