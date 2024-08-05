Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor
Karaciğerde anormal derecede biriken yağ karaciğer yağlanmasına sebep olur. Yağlı karaciğer normal görevini yerine getirmekte zorlanır. Hatta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Karaciğer vücutta toksinlerin temizlenmesi, sindirim enzimlerinin üretimi gibi çeşitli görevleri üstlenir. Karaciğer sağlığı için beslenme önemlidir. Özellikle bazı besinlerin tüketimini azaltmak gerekir. İşte karaciğeri yoran o besinlerin listesi...
Karaciğer'de fazla miktarda biriken yağ, sağlığı olumsuz yönte etkiler.