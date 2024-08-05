Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor

Karaciğerde anormal derecede biriken yağ karaciğer yağlanmasına sebep olur. Yağlı karaciğer normal görevini yerine getirmekte zorlanır. Hatta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Karaciğer vücutta toksinlerin temizlenmesi, sindirim enzimlerinin üretimi gibi çeşitli görevleri üstlenir. Karaciğer sağlığı için beslenme önemlidir. Özellikle bazı besinlerin tüketimini azaltmak gerekir. İşte karaciğeri yoran o besinlerin listesi...

Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor - 1

Karaciğer'de fazla miktarda biriken yağ, sağlığı olumsuz yönte etkiler.

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Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor - 2

Aşırı kilo, karın bölgesinde yağlanma, sağlıksız beslenle, yüksek şeker içeren besinlerin tüketilmesi, genetik faktörler, bazı ilaçların kullanımı, hareketsizlik, vitamin ve mineral eksiklikler karaciğer yağlanmasını artırabilir.

Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor - 3

Karaciğer yağlanmasını önlemek ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için beslenme düzenine dikkat etmeniz gerekir.

Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor - 4

Özellikle bazı yiyecek ve içeceklerin sık tüketimi karaciğer sağlığını olumsuz etkiliyor.

Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor - 5

KARACİĞERİN YAĞLANMASINA SEBEP OLAN BESİNLER

1. PİZZA

Burger ve pizza gibi doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler karaciğer sağlığınız için zararlı olabilir. Bu yiyecekleri düzenli olarak yemek karaciğerinizde iltihaplanmaya ve siroza neden olabilir.

Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor - 6

Bu tür yiyecekler ayrıca kötü kolesterol seviyenizi veya LDL'nizi (düşük yoğunluklu lipoprotein) yükseltir.

Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor - 7

2. ALKOL

Alkol içmek karaciğerinize başka hiçbir yiyecek kadar zarar verebilir.

Alkol vücuda girdiğinde, vücuttan atılabilmesi için karaciğer tarafından parçalanır. Bu, karaciğer hücrelerine zarar veren ve ölümcül karaciğer hastalıklarına neden olan toksik maddeler oluşturur. Karaciğer kanserine kadar götürebilir.

Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor - 8

3. KIRMIZI ET

Kırmızı et, besin değerleri açısından zengin olabilir; protein, demir, çinko ve B vitaminleri açısından iyi bir kaynaktır. Kırmızı etin aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor - 9

Kırmızı et, karaciğer sağlığı söz konusu olduğunda kesinlikle hayır. Doymuş yağ oranı yüksek olduğundan, kalp sağlığınızı altüst edebilir. Bu yiyecekleri yemek karaciğerinize zarar verebilir ve hatta kolorektal kanser gibi belirli kanser türleriyle ilişkilendirilebilir.

Faydalı diye yiyoruz ama karaciğeri bitiriyor! Kolesterolü tavan yaptıran besin: Ölümcül hastalığa sebep oluyor - 10

4. GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içecekler ve diğer gazlı içecekler gibi yüksek şekerli içecekler karaciğer sağlığınızı bozabilir ve NAFLD riskini artırabilir.

Bu içeceklerdeki şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu karaciğerinizde yağa dönüşür. Bu, hayati organa zarar verebilir ve işlevini etkileyebilir.

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