Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni

Kış mevsimi geldiğinde tezgahlarda yerini alan kestane, soğuk havalarda en sık tüketilen besinlerden biri. Lif, mineral, sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar bakımından zengin olan kestane, güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan kestane; kızarmış, haşlanmış ya da tatlı olarak da tüketilebilir. Peki, kestane yiyince vücudunuzda ne olur?

Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni - 1

Soğuk havalar geldiğinde vazgeçilmez besinlerden biri olan ve kışın sık sık tüketilen kestane bağışıklık sistemini güçlendirme, kronik hastalıkları ve inflamasyonu önleme, sindirimi iyileştirme, yararlı bağırsak bakterilerini besleme, kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardım ederek kalp sağlığını destekleme gibi faydalara sahiptir.

SAĞLIK HABERLERİ

Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni - 2

Kestane ceviz, badem ve fındığın aksine daha az yağ, yüksek oranda nişasta ve C vitamini içerir. Hafif tatlı bir tada sahiptir ve nişasta oranı yüksek olduğu için un olarak da kullanılabilir. Kestane yüksek besin değeriyle vücuda enerji de verir.

Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni - 3

Kestane C vitamini, E ve B vitaminleri (B1, B2, B3, B6 ve B9) yanı sıra, potasyum, fosfor, magnezyum,sodyum, kükürt ve çinko ve kalsiyum mineraller sayesinde sağlığa faydası çoktur. Sindirim sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan iyi lif kaynağıdır.

Kışın düzenli olarak kestane yemek vücudunuza bazı yararla sağlayabilir.

Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni - 4

ENERJİ DEPOSU

Kestane, içerdiği kompleks karbonhidratlarla vücuda uzun süreli enerji sağlar. Özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve spor yapanlar için doğal bir yakıt kaynağıdır.

SİNDİRİMİ DESTEKLER

Yüksek lif oranı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda mide sağlığını korumaya yardımcı olur.

Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni - 5

KALP SAĞLIĞINI KORUR

İçerdiği potasyum ve sağlıklı yağlar sayesinde kan basıncını dengeler, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Düzenli tüketildiğinde kalp ve damar hastalıkları riskini azaltabilir.

Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni - 6

SEROTONİN ÜRETİMİNİ DESTEKLER

Kestanedeki fosfor ve B vitaminleri sinir sistemi için faydalıdır. B vitamini sinirleri güçlendirir ve beyindeki mutluluk hormonu serotonin üretimini destekler. Sinir sistemi, vücudun birçok bölgesini kontrol etmekten sorumlu olduğu için çok önemlidir. Kestane, vücudunuza bol miktarda antioksidan sağlayarak sinir sistemi için faydalıdır ve bu da zihinsel sağlığın gelişmesine katkıda bulunur.

Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni - 7


Kestanenin sayısız faydası bulunur. Ancak aşırı kestane tüketimi sağlık için zararlı olabilir. Peki kestanenin zararları nelerdir?

Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni - 8

Yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle, şeker hastalığı, kolit veya obezite hastalarına kestanenin kontrollü tüketilmesi önerilmektedir. Kestane çiğ tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden olabilecek bazı aktif maddeler içermektedir.

Hazımsızlık veya gastrit gibi bağırsak sorunlarına neden olabilir. Kestanenin pişirilerek yenmesi gerekmektedir. Özellikle şeker hastaları için nişasta ve şeker, dikkat edilmesi gereken gıda bileşenleridir. Kestanenin zararları şöyle sıralanabilir:

Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni - 9

Çiğ tüketilirsen sindirim sorunlarına neden olur
Gastrit ya da hazımsızlık problemleri yaratabilir
Aşır tüketimde ishal, yüksek tansiyon ve şeker yükselmelerine sebep olur

KESTANE TOK TUTAR MI?

Yüksek lif içeriği sayesinde kestane, tok tutma özelliğine sahiptir. Ayrıca lifler besinlerin emilimini yavaşlatır, şeker ve kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. 3 adet orta boy pişmiş kestane, 1 ince dilim ekmek değişimi olarak tüketilebilir

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