Faydası kadar zararı da var: Kışın her evde var ama yüksek tansiyon ve şeker nedeni
Kış mevsimi geldiğinde tezgahlarda yerini alan kestane, soğuk havalarda en sık tüketilen besinlerden biri. Lif, mineral, sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar bakımından zengin olan kestane, güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan kestane; kızarmış, haşlanmış ya da tatlı olarak da tüketilebilir. Peki, kestane yiyince vücudunuzda ne olur?
Soğuk havalar geldiğinde vazgeçilmez besinlerden biri olan ve kışın sık sık tüketilen kestane bağışıklık sistemini güçlendirme, kronik hastalıkları ve inflamasyonu önleme, sindirimi iyileştirme, yararlı bağırsak bakterilerini besleme, kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardım ederek kalp sağlığını destekleme gibi faydalara sahiptir.