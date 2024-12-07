Faydası mutfağın çok ötesinde: Enfeksiyonu temizleyip iltihapla savaşıyor

Sıcak süt ve bir tutam tarçın, hem sakinleştirici bir içecek alternatifi sunar hem de tatlı krizlerini önlemeye yardımcı olabilir.



Tarçın, kahve ve smoothie tariflerine eklenerek hem lezzet hem de sağlık katabilir.



Uzmanlar, tarçının aşırı tüketiminin bazı durumlarda yan etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Günlük olarak küçük miktarlarda tüketilmesi öneriliyor. Sağlığınız için doğal bir destek arıyorsanız, tarçını sofralarınıza dahil etmek iyi bir tercih olabilir.