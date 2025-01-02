Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor
Organları korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmenin koşulu, tükettiğiniz besinlerde gizli. Yapılan her bilimsel araştırmada sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapılıyor. Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler ise meyveler. Özellikle bir meyve var ki ömrü uzattığı araştırmalar sonucunda da kanıtlandı.
Sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olabilmek için sebze-meyve tüketimini önemsemeniz gerekir. Çin’in Jinzhou kentinde bulunan Yangtze Hastanesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma, meyve tüketiminin genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha ortaya koydu. On yıl süreyle yürütülen bu çalışmada, 2184 yüksek tansiyon hastasının verileri incelendi.