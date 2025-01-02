Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor

Organları korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmenin koşulu, tükettiğiniz besinlerde gizli. Yapılan her bilimsel araştırmada sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapılıyor. Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler ise meyveler. Özellikle bir meyve var ki ömrü uzattığı araştırmalar sonucunda da kanıtlandı.

Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor - 1

Sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olabilmek için sebze-meyve tüketimini önemsemeniz gerekir. Çin’in Jinzhou kentinde bulunan Yangtze Hastanesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma, meyve tüketiminin genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha ortaya koydu. On yıl süreyle yürütülen bu çalışmada, 2184 yüksek tansiyon hastasının verileri incelendi.

SAĞLIK HABERLERİ

Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor - 2

Araştırmanın sonuçları, haftada üç ila dört elma tüketen kişilerin, elma tüketmeyen ya da ayda birden az tüketmeyen ya da ayda birden az tüketenlere kıyasla ölüm riskinin yüzde 39 daha az olduğunu ortaya koydu.

Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor - 3

Bununla birlikte, nişastalı meyveleri haftada üç ila altı kez tüketmenin erken ölüm riskini yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığı kaydedildi. Bu dikkat çekici bulgular, Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlandı.

Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor - 4

ELMA VE MUZUN BİRLİKTE TÜKETİLMESİ UZUN ÖMÜR İÇİN ÖNEMLİ

Araştırmaya göre, özellikle elma ve muz gibi meyvelerin bir arada tüketilmesi, uzun ömür için büyük önem taşıyor. Haftada üç ila altı kez bu meyvelerin bir arada tüketilmesi, ölüm riskini neredeyse yarı yarıya azaltabiliyor.

Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor - 5

Gastroenterolog Dr. Will Bulsiewicz, elmaların mükemmel bir lif kaynağı olduğunu belirtti. Ortalama bir elma, 4,4 gram lif içeriyor ve bu durum, bağırsak sağlığına önemli katkılar sağlıyor.

Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor - 6

KRONİK HASTALIKLARLA SAVAŞIYOR

Elmalar, kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabilecek fitokimyasallar ve pektin gibi probiyotiklerle doludur. Araştırma, koyu kırmızı ya da mor kabuklu elmaların daha fazla antioksidan içerdiğini de ortaya koydu. Önceki çalışmalar, günlük bir veya daha fazla elma tüketenlerin bir veya daha fazla elma tüketenlerin tip 2 diyabet riskini yüzde 28 oranında azalttığını göstermişti.

Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor - 7

MUZ YEMENİN VÜCUDA SAYISIZ YARARI VAR

Muz da sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 12’sini, potasyum ihtiyacının ise yüzde 10’unu karşılayan bu meyve, kan basıncını düşürme ve hipertansiyon riskini azaltma konusunda etkilidir. Ayrıca, oksidatif stresle mücadele eden dopamin ve kateşinler de içerir.

Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor - 8

GÜNDE NE KADAR MEYVE TÜKETİLMESİ GEREKİR?

Amerikan Kalp Derneği, sağlıklı bir yaşam için günlük dört ila beş porsiyon meyve ve sebze tüketimini öneriyor. Araştırmalar, dengeli bir diyette meyve tüketiminin kritik bir yer tuttuğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER