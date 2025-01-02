Faydası yüzde 100 kanıtlandı: Günde 1 tane yiyen bile doktor yüzü görmüyor

ELMA VE MUZUN BİRLİKTE TÜKETİLMESİ UZUN ÖMÜR İÇİN ÖNEMLİ

Araştırmaya göre, özellikle elma ve muz gibi meyvelerin bir arada tüketilmesi, uzun ömür için büyük önem taşıyor. Haftada üç ila altı kez bu meyvelerin bir arada tüketilmesi, ölüm riskini neredeyse yarı yarıya azaltabiliyor.