Faydasını bilen fiyatını sormadan alıyor: Doğada kendiliğinden yetişen beşbıyık tezgahlarda yerini aldı
Dağlarda kendiliğinden yetişen ve olgunlaşarak kahverengiye döndükten sonra tüketilen beşbıyık, pazar tezgahlarında yerini aldı. Kasım aylarında toplanmaya başlanan ve kış aylarında tüketilen beşbıyığın faydalarını bilenler ise rağbet göstermeye başladı.
Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen muşmula olarak da bilinen beşbıyık meyvesinin şifa deposu olduğuna dikkat çeken pazarcı esnafı Hasan Hüseyin Korkmaz, rağbetin genel olarak güzel olduğunu ifade ederek “Faydasını bilen fiyatını sormadan alıyor” dedi.