Faydasını bilen fiyatını sormadan alıyor: Doğada kendiliğinden yetişen beşbıyık tezgahlarda yerini aldı

Kısacası mükemmel bir meyve ancak hak ettiği değeri tam göremiyor. Eskiler bunun önemini biliyor, gelip hemen alıyor. Yani eski insanlar biliyor fiyatını sormadan alıyor. Yeniler bilmiyor tabi. Bu ne diye sorduklarında anlatıyoruz. Beşbıyık da denir. Genel olarak rağbet güzel. Doğal bir meyve. Zaten dağlarda kendiliğinden yetişir. İlaç, gübre yok. Üretim için fidanlarını diken de var ama bizim buralarda genel olarak dağlarda kendiliğinden yetişiyor. Kilosu da 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Olgunlaşmamışı genel de 50 TL'den olgunlaşmışı da 100 TL'den satılıyor” dedi.