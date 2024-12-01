Faydasını çok az kişi biliyor: Akciğeri mikroplardan arındırıp yeniliyor
Besin maddeleri ve tıbbi özellikler açısından zengin olan köri yaprakları sindirimi, saç kalitesini artırır. Kilo kaybını destekler ve karaciğer ve cilt sağlığını iyileştirir. Ek olarak, köri yaprakları antioksidanlar ve temel vitaminlerle bağışıklığı güçlendirir ve onları genel sağlığı ve kronik hastalıkların önlenmesi için değerli hale getirir.
Köri yaprakları, köri ağacının (Murraya koenigii) yapraklarıdır. Bu ağaç Hindistan'a özgüdür ve yaprakları hem tıbbi hem de mutfak uygulamaları için kullanılır. Genellikle köri yaprakları birçok kişi tarafından bilinmeyen çok sayıda tıbbi faydaya sahiptir.