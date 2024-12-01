Faydasını çok az kişi biliyor: Akciğeri mikroplardan arındırıp yeniliyor

7. BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Yapraklar, vücudu oksidatif stresten korumaya yardımcı olan ve böylece hücre hasarını önlerken kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklar geliştirme şansını azaltan temel vitaminlerle birlikte çok sayıda antioksidan içerir.



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