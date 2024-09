Fazla kalori alımını sınırlayan basit yöntem! Kolay kilo vermenin sırrı buymuş

"Tokluk" olarak bilinen bu süreç, porsiyon boyutlarını kontrol etmek ve genel kalori alımını azaltmak için önemlidir. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics'te yayınlanan araştırma, yiyeceklerini yutmadan önce daha fazla çiğneyen kişilerin, daha az çiğneyenlere kıyasla bir öğün sırasında daha az kalori tükettiğini göstermiştir. Bu basit alışkanlık, kilo kaybı için olmazsa olmaz olan kalori açığına katkıda bulunabilir.