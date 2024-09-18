Fazla kalori alımını sınırlayan basit yöntem! Kolay kilo vermenin sırrı buymuş

Daha yumuşak yiyecekler için daha az çiğneme yeterli olabilirken, et ve sebze gibi daha sert veya lifli yiyecekler daha kapsamlı çiğneme gerektirebilir, potansiyel olarak 40-45 keze kadar. Önemli olan, yutmadan önce yiyeceği ağzınızda neredeyse sıvı hale gelene kadar çiğnemek ve böylece sindirimin ağızda etkili bir şekilde başlamasını sağlamaktır.