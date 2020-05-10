FDA’dan dakikalar içinde sonuç veren ilk corona virüs antijen testine onay

ntv.com.tr 10.05.2020 - 18:08
Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dakikalar içinde sonuç üreten ve yapılması nispeten ucuz olan ilk antijen corona virüs (Covid-19) testinin acil kullanımına izin verdi.
San Diego merkezli Quidel Coorporation tarafından geliştirilen testler, FDA tarafından onaylanan üçüncü test tipi oldu.
ABD’de daha önce ticari olarak temin edilebilen iki tip test bulunuyordu. Bunlardan ilki herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan polimeraz zincir reaksiyonunu (polymerase chain reaction, PCR ) kullanalan PCR testleri, ikincisi ise tükürük veya mukustak, genetik materyal, kullanarak önceki enfeksiyonları tespit eden antikor testleri...
PCR bazlı testler gibi, antijen testleri de aktif bir enfeksiyonu tespit edebiliyor, ancak corona virüsün dış yüzeyinde yer alan viral proteinleri tespit etmek için burun veya boğazdan alınan örnek kullanılıyor. Antijen, bir virüs veya bakteri gibi yabancı bir madde için bir kullanılan bir terimken; antikor, önceki bir enfeksiyona yanıt olarak vücut tarafından oluşturulan proteinlere deniliyor.
Beyaz Saray Corona Virüs Yanıt Koordinatörü Dr. Deborah Birx, etkili antijen testi uygulamalarının, ABD’nin güvenli bir şekilde açılmasına yardım olacağını söyledi.
Birx, "Bir nükleik asit testinin bir günde 300 milyon kişiyi işe veya okula gitmeden önce test etme yeteneği asla olmayacaktır. Ama antijen testinin olabilir" ifadelerini kullandı.
Ancak, Dünya Sağlık Örgütü antijen testlerinin, antikor ve PCR testlerine göre daha az doğru sonuçlar verebileceği ve yaygın olarak kullanılmadan önce daha fazla araştırmanın yapılması gerektiği konusunda uyardı.
Antijen testleri son derece hassas pozitif sonuçlar veriyor ancak yanlış negatif sonuç verme olasılıklarının PCR testlerinden daha yüksek olduğu bildirildi. FDA, bir antijen testinden kaynaklanan olumsuz sonuçların bir PCR testi ile doğrulanması gerekebileceğini açıkladı.
Bununla birlikteFDA, gelecekte daha fazla antijen testine izin verileceğini kaydetti.