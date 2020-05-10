FDA’dan dakikalar içinde sonuç veren ilk corona virüs antijen testine onay

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 4 milyon 100 bini aşarken, 80 bini aşkın ölümün gerçekleştiği pandeminin merkezi ABD’de virüsü durdurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu kapsamda corona virüsü dakikalar içinde tespit edebilen ilk antijen testine onay verdi.

ntv.com.tr 10.05.2020 - 18:08

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dakikalar içinde sonuç üreten ve yapılması nispeten ucuz olan ilk antijen corona virüs (Covid-19) testinin acil kullanımına izin verdi.

ONAYLANAN İLK ANTİJEN TESTİ

San Diego merkezli Quidel Coorporation tarafından geliştirilen testler, FDA tarafından onaylanan üçüncü test tipi oldu.

ABD’de daha önce ticari olarak temin edilebilen iki tip test bulunuyordu. Bunlardan ilki herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan polimeraz zincir reaksiyonunu (polymerase chain reaction, PCR ) kullanalan PCR testleri, ikincisi ise tükürük veya mukustak, genetik materyal, kullanarak önceki enfeksiyonları tespit eden antikor testleri...

 

PCR bazlı testler gibi, antijen testleri de aktif bir enfeksiyonu tespit edebiliyor, ancak corona virüsün dış yüzeyinde yer alan viral proteinleri tespit etmek için burun veya boğazdan alınan örnek kullanılıyor. Antijen, bir virüs veya bakteri gibi yabancı bir madde için bir kullanılan bir terimken; antikor, önceki bir enfeksiyona yanıt olarak vücut tarafından oluşturulan proteinlere deniliyor.

 

ABD'NİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE AÇILMASINA YARDIMCI OLACAK

Beyaz Saray Corona Virüs Yanıt Koordinatörü Dr. Deborah Birx, etkili antijen testi uygulamalarının, ABD’nin güvenli bir şekilde açılmasına yardım olacağını söyledi.

 

GÜNDE 300 MİLYON KİŞİ TEST EDİLEBİLİR

Birx, "Bir nükleik asit testinin bir günde 300 milyon kişiyi işe veya okula gitmeden önce test etme yeteneği asla olmayacaktır. Ama antijen testinin olabilir" ifadelerini kullandı.

ANTİKOR VE PCR TESTLERİNDEN DAHA DÜŞÜK GÜVENİLİRLİĞE SAHİP

Ancak, Dünya Sağlık Örgütü antijen testlerinin, antikor ve PCR testlerine göre daha az doğru sonuçlar verebileceği ve yaygın olarak kullanılmadan önce daha fazla araştırmanın yapılması gerektiği konusunda uyardı.

  

Antijen testleri son derece hassas pozitif sonuçlar veriyor ancak yanlış negatif sonuç verme olasılıklarının  PCR testlerinden daha yüksek olduğu bildirildi. FDA, bir antijen testinden kaynaklanan olumsuz sonuçların bir PCR testi ile doğrulanması gerekebileceğini açıkladı.

Bununla birlikteFDA, gelecekte daha fazla antijen testine izin verileceğini kaydetti.

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