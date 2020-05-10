FDA’dan dakikalar içinde sonuç veren ilk corona virüs antijen testine onay

PCR bazlı testler gibi, antijen testleri de aktif bir enfeksiyonu tespit edebiliyor, ancak corona virüsün dış yüzeyinde yer alan viral proteinleri tespit etmek için burun veya boğazdan alınan örnek kullanılıyor. Antijen, bir virüs veya bakteri gibi yabancı bir madde için bir kullanılan bir terimken; antikor, önceki bir enfeksiyona yanıt olarak vücut tarafından oluşturulan proteinlere deniliyor.