Felç hastalarında belirtiler, inmeden 10 yıl önce ortaya çıkıyor

HANGİ GRUPLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Sonuçlarda, felç geçirenler ile geçirmeyen arasında 10 yıl öncesine ilişkin büyük farklar olduğu görüldü. Temel ve ileri düzey günlük görevleri yerine getirme becerilerindeki farklılıklar, felçten iki ile üç yıl önce ortaya çıktı.

Bununla birlikte, kadınların, daha az akademik niteliklere sahip kişilerin ve alzheimer hastalığı ile ilişkili bir gene sahip olanların yüksek felç riski altında olduğu açıklandı.