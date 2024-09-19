Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor
Yer fıstığı severek tüketilen atıştırmalıkların başında geliyor. Çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketilen fıstık, sağlık içinde pek çok fayda sağlıyor. Yer fıstığı protein, yağ ve çeşitli faydalı besinler açısından zengin olduğu için vücut sağlığını korumanıza yardımcı olabilir.
KİLO KAYBI
Yiyerek kilo verebilir misiniz? Bir avuç fıstık yiyin! Fıstık veya fıstık ezmesinin düzenli tüketimi sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olabilir.