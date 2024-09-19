Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor

Yer fıstığı severek tüketilen atıştırmalıkların başında geliyor. Çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketilen fıstık, sağlık içinde pek çok fayda sağlıyor. Yer fıstığı protein, yağ ve çeşitli faydalı besinler açısından zengin olduğu için vücut sağlığını korumanıza yardımcı olabilir.

Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor - 1

KİLO KAYBI

Yiyerek kilo verebilir misiniz? Bir avuç fıstık yiyin! Fıstık veya fıstık ezmesinin düzenli tüketimi sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor - 2

Çalışmalar, haftada en az iki kez fıstık yiyen kişilerin obeziteye daha az eğilimli olduğunu göstermektedir. Sabahları ekmekle fıstık ezmesi yemek, günün ilerleyen saatlerinde aşırı yeme eğilimini azaltabilir.

Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor - 3

KOLESTEROL AZALTMA

Her gün fıstık yemek, kolesterol seviyenizi önemli ölçüde azaltabilir ve birçok hastalık riskini önleyebilir.

Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor - 4

Yer fıstığı, LDL'yi (kötü kolesterol) düşürmeye ve HDL'yi (iyi kolesterol) artırmaya yardımcı olan tekli doymamış yağ asitleri (MUFA), özellikle oleik asit içerir. Bu, sağlıklı bir kan lipit profilini destekleyerek koroner arter hastalığını önleyebilir ve felç riskini azaltabilir.

Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor - 5

YAŞLANMA KARŞITI

Gerçekten olduğunuzdan daha genç görünmek istemiyor musunuz? Fıstıklara yönelin çünkü kaliteli bir şarap gibi yaşlanmanıza yardımcı olabilirler

Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor - 6

Yer fıstığı, kolajen üretimi için gerekli olan önemli miktarda C vitamini içerir. Kolajen, cildin sıkılığını ve elastikiyetini korumaya yardımcı olur, böylece kırışıklıkları ve renk bozulmasını önler.

Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor - 7

KANSERİ ÖNLEME

Yer fıstığı, midede kanserojen nitrozamin oluşumunu sınırlayarak mide kanseri riskini azaltabilen, özellikle p-kumarik asit olmak üzere polifenolik antioksidanlar açısından zengindir.

Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor - 8

Yer fıstığı, kanserlere ve diğer hastalıklara karşı koruyucu bir işlev gören resveratrolün mükemmel bir kaynağıdır.

Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor - 9

FELÇ RİSKİNİ AZALTMA

Yer fıstığında bulunan resveratrolün, kan damarlarındaki moleküler mekanizmaları değiştirerek ve vazodilatör bir hormon olan nitrik oksit üretimini artırarak inme riskini azalttığına inanılmaktadır.

Yer fıstığı kan şekeri kontrolünü olumlu yönde etkiler ve kalp sağlığını koruyabilir. Faydalı etkiler için her gün bir avuç yer fıstığı tüketilmesi önerilir.

Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor - 10

DEPRESYONU ÖNLER

Yer fıstığı, kasvetli yüzleri gerçekten uzaklaştırabildiği için mutlu bir atıştırmalıktır! Yer fıstığındaki triptofan, depresyonla savaşmaya yardımcı olan serotonin salınımını artırır. Düşük serotonin seviyeleri genellikle depresyona neden olur. Yer fıstığı çeşitli sağlık yararları sunar ve onları düzenli bir diyete değerli bir katkı haline getirir.

ÖNEMLİ! Fıstık alerjisi çok sık görülebilir. Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için yer fıstığını beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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