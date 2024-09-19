Felç riskini azaltıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Sofrasından eksik etmeyen sağlıklı yaşıyor

DEPRESYONU ÖNLER

Yer fıstığı, kasvetli yüzleri gerçekten uzaklaştırabildiği için mutlu bir atıştırmalıktır! Yer fıstığındaki triptofan, depresyonla savaşmaya yardımcı olan serotonin salınımını artırır. Düşük serotonin seviyeleri genellikle depresyona neden olur. Yer fıstığı çeşitli sağlık yararları sunar ve onları düzenli bir diyete değerli bir katkı haline getirir.



ÖNEMLİ! Fıstık alerjisi çok sık görülebilir. Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için yer fıstığını beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.