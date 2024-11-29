Fıstık mı, badem mi: Hangisi daha fazla protein içeriyor?

Badem ve fıstık, kuruyemiş dünyasında en yaygın iki seçenektir. Çıtır dokusu, lezzetli aroması ve yüksek protein içeriği nedeniyle sağlık bilincine sahip kişiler arasında popüler bir atıştırmalıktır. Bununla birlikte, bu iki besinsel güç merkezinden hangisi daha iyi bir seçenektir? Peki, sağlıklı bir vücut için badem mi yoksa fıstık mı daha faydalı?