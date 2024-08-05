Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor
Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız diyet yapmanız gerekir. Sağlıklı bir diyet ve vücudunuza uygun egzersiz programıyla kısa sürede zayıflayabilirsiniz. Ancak yapılan son araştırmalar şaşırtan bir sonucu ortaya çıkardı. Yemeklerden önce bazı meyveleri koklamak meğer kilo vermeyi kolaylaştırıyormuş.
Kilo vermek için pek çok yöntem bulunuyor. Özellikle son yıllarda kısa sürede kilo vermek için şok diyetler de popüler hale geldi. Ancak uzun süre aç kalmanıza sebep olan bu şok diyetler sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor.