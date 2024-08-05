Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız diyet yapmanız gerekir. Sağlıklı bir diyet ve vücudunuza uygun egzersiz programıyla kısa sürede zayıflayabilirsiniz. Ancak yapılan son araştırmalar şaşırtan bir sonucu ortaya çıkardı. Yemeklerden önce bazı meyveleri koklamak meğer kilo vermeyi kolaylaştırıyormuş.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 1

Kilo vermek için pek çok yöntem bulunuyor. Özellikle son yıllarda kısa sürede kilo vermek için şok diyetler de popüler hale geldi. Ancak uzun süre aç kalmanıza sebep olan bu şok diyetler sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 2

Kilo vermek ve ideal kilonuza kavuşmak için dengeli ve sağlıklı beslenmeniz düzenli olarak egzersiz yapmanız gerekiyor. Ancak yapılan son araştırmalar kilo vermekle ilgili çarpıcı bir sonucu ortaya çıkardı.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 3


"Kilo vermek için diyet ve egzersiz yapmaktan sıkıldım" diyenlerdeyseniz bu haber tam size göre. Çünkü bazı meyveleri yemekten önce koklamanın iştahı azalttığı ve kilo verme sürecini hızlandırdığı açıklandı.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 4

Koku alma duyumuzun anlaşılmasından sorumlu olan koku alma sistemi, beynin zevk ve ödül merkezleriyle yakından bağlantılıdır; hoş bir şey kokladığımızda, dopamin - iyi hissettiren bir hormon - salgılayabilirken, hoş olmayan kokular tam tersi bir tepkiyi tetikleyebilir ve bizi mide bulandırıcı veya isteksiz bırakabilir.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 5

Yapılan son araştırmalar, sadece yemek kokusunun bile iştahımızı ve isteklerimizi önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Journal of Neurological and Orthopedic Medicine and Surgery tarafından yayınlanan böyle bir çalışma, yemeklerden önce yeşil elma koklayan obez hastaların, kokusunun fizyolojik reseptörleri uyarması ve daha küçük porsiyonlarla kendilerini tok hissetmelerini sağlaması nedeniyle, koklamayanlara göre daha fazla kilo verdiğini bularak bunu kanıtladı.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 6

Fransa'daki Bourgogne Franche-Comte Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar, her öğünden önce 30 saniye boyunca muz kokusu soluyan katılımcıların kalori tüketimlerini ortalama 200 azalttığını gösterdi. Araştırmacılar, muz kokusu koklamanın, zihnimizi, olması gerekenden daha fazla yiyecek tükettiğimize inandırarak yanıltabileceğini ileri sürdüler.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 7

Sürekli olarak yaktığınızdan daha fazla kalori alıyorsanız, elma veya muz sihirli bir şekilde kilo vermenize neden olmaz. Ancak yine dengeli bir diyet ve vücuda uygun egzersiz programına ek olarak uygulandığında kilo vermenize destek olabilir.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 8

İştahınızı azaltmak için yemeklerden önce biraz meyve koklamayı deneyin.

Kilo vermenin yanı sıra meyve aromalarını solumanın diğer avantajlarını da göz önünde bulundurun.

Her şeyden önce, hoş kokuları solumak ruh halinizi iyileştirebilir ve stresi azaltabilir, sakinlik, memnuniyet ve rahatlama hislerini uyandırabilir.

Ayrıca, elma ve muz gibi meyveler, sizi hastalıklara karşı korurken bağışıklığınızı güçlendirebilecek fitokimyasallar ve antioksidanlar içerir.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 9

Elma veya muz koklamak iştahı bastırmak, kalori alımını azaltmak ve ruh halinizi ve sağlığınızı iyileştirmek için kolay ama etkili bir yol olabilir.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 10

KİLO VERMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

DİYET YAPIN

Kilo vermek için vücudunuza uygun bir diyet programını uygulamanız şart. Diyet yapacak kişiler bunu kendi başlarına veya diyetisyen yardımıyla yapabilirler.

Diyet listesinde sağlıklı ve vitamin bakımından zengin besinlere yer vermeleri gerekir. Ayrıca bol lifli gıdalar tüketerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamaları gerekir.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 11

SAĞLIKSIZ BESİNLERDEN UZAK DURUN

Aşırı yağlı, şekerli, hazır ve paketlenmiş gıdalar tüketmek vücudunuzda yağların depolanmasına sebep olur. Ayrıca çok fazla ekmek ve hamur işi gıdaları tüketmekte kilo almanıza yol açar.

Fazla kilolarınızdan kurtuşmak için sağlıksız besinlerden uzak durmanız gerekir. Ekmeği kepekli veya buna benzer sağlıklı türlerden seçmek ve gün içerisinde belirli bir miktarda yemeniz önerilir.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 12

BOL SU İÇİN

Su içmek vücut sağlığı için çok önemlidir. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için her gün 2 litre su içmeniz önerilir. Su içmek ayrıca hızlı zayıflamanıza yardımcı olur.

Su içmek metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Vücutta biriken ödem ve toksinleri atmanıza yardımcı olur. Bol su içerek sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor - 13

DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ YAPIN

Kilo verebilmeniz için gün içerisinde aldığınız kalorileri harcamanız gerekir. Bunun içinde hareket etmeniz şart. Tabi bunu yaparken düzenli bir program uygulamak çok önemlidir.

Her gün yapacağınız düzenli yürüyüşler sayesinde kalorileri yakabilir ve vücudunda yağların depolanmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca yürüyüş yapmak kaslarınızı çalıştırarak vücudunuzu sıkılaştırır. Bu sebeple her gün 45 dakika yürüyüş yapmanız önerilir.

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