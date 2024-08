Fransız bilim insanları açıkladı: Bu meyveleri koklamak bile iğne ipliğe çeviriyor

Yapılan son araştırmalar, sadece yemek kokusunun bile iştahımızı ve isteklerimizi önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Journal of Neurological and Orthopedic Medicine and Surgery tarafından yayınlanan böyle bir çalışma, yemeklerden önce yeşil elma koklayan obez hastaların, kokusunun fizyolojik reseptörleri uyarması ve daha küçük porsiyonlarla kendilerini tok hissetmelerini sağlaması nedeniyle, koklamayanlara göre daha fazla kilo verdiğini bularak bunu kanıtladı.