Gastroenterolog açıkladı: Chia tohumlarını neden her gün yemelisiniz?
Suda bekletilmiş chia tohumlarını sadece iki hafta boyunca diyetinize dahil etmek sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilir. Lif, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olan bu minik tohumlar sindirime yardımcı olur, sürekli enerjiyi destekler ve hidrasyonu artırır. Dahası, kilo yönetimine yardımcı olabilir ve iltihabı azaltabilir. Peki, uzmanlar chia tohumlarının neden her gün tüketilmesi gerektiğini öneriyor?
Chia tohumları, genellikle diyet listelerinde sıklıkla yer alır. Güçlü bir besin profiline sahip çok yönlü minik tohumlardır. Öyle ki, 2 hafta boyunca sauda bekletilmiş chia tohumları yeseniz bile sağlığınızı dönüştürme gücüne sahiptirler. Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, yakın zamanda sosyal medyada günlük bir yemek kaşığı chia tohumu tüketmenin sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şey olabileceğini paylaştı.