Gastroenterolog açıkladı: Chia tohumlarını neden her gün yemelisiniz?

Suda bekletilmiş chia tohumlarını sadece iki hafta boyunca diyetinize dahil etmek sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilir. Lif, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olan bu minik tohumlar sindirime yardımcı olur, sürekli enerjiyi destekler ve hidrasyonu artırır. Dahası, kilo yönetimine yardımcı olabilir ve iltihabı azaltabilir. Peki, uzmanlar chia tohumlarının neden her gün tüketilmesi gerektiğini öneriyor?

Gastroenterolog açıkladı: Chia tohumlarını neden her gün yemelisiniz? - 1

Chia tohumları, genellikle diyet listelerinde sıklıkla yer alır. Güçlü bir besin profiline sahip çok yönlü minik tohumlardır. Öyle ki, 2 hafta boyunca sauda bekletilmiş chia tohumları yeseniz bile sağlığınızı dönüştürme gücüne sahiptirler. Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, yakın zamanda sosyal medyada günlük bir yemek kaşığı chia tohumu tüketmenin sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şey olabileceğini paylaştı.


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Gastroenterolog açıkladı: Chia tohumlarını neden her gün yemelisiniz? - 2

Dr. Sethi, kişisel hesabına yüklediği bir videoda, chia tohumlarının bağırsak sağlığını nasıl yeniden ayarlayabileceğini açıklıyor ve iki haftalık bir chia tohumu rejiminin metabolizma üzerindeki etkilerinin araştırılmasına yol açıyor. İşte 2 hafta boyunca ıslatılmış chia tohumları tüketmenin birkaç faydası:


Gastroenterolog açıkladı: Chia tohumlarını neden her gün yemelisiniz? - 3

GÜÇLÜ LİF KAYNAĞI

Küçük, besin açısından zengin tohumlar, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi iyileştirebilir ve kabızlıkla mücadele edenlerin bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olabilir, ancak şişkinliği önlemek için yeterli su alımı gereklidir. Yiyeceklerdeki yüksek lif, dışkının daha iyi hareket etmesine ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.


Gastroenterolog açıkladı: Chia tohumlarını neden her gün yemelisiniz? - 4

ENERJİK TUTAR

Islatılmış chia tohumları, protein, sağlıklı yağlar ve karbonhidratların birleşimiyle gün boyunca sürekli enerji sağlar. Bu nedenle, gün içindeki enerji düşüşünü önleyebilir ve sizi yorgunluktan uzak tutabilir.

SU KAYBINI ENGELLER

Yaz mevsimi, hidrasyon seviyelerinizde tahribata yol açabilir. Çok fazla terleme ve sert yaz güneşi su kaybına ve ciddi dehidrasyona neden olabilir. Chia tohumlarının suyu emme ve jel benzeri bir madde oluşturma yeteneği, özellikle egzersiz yapanlar veya sıcak iklimlerde yaşayanlar için faydalı olan daha uzun süreli hidrasyonu korumaya yardımcı olur.


Gastroenterolog açıkladı: Chia tohumlarını neden her gün yemelisiniz? - 5

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Çok fazla çaba harcamadan kilo vermek mi istiyorsunuz? 2 hafta boyunca diyetinize ıslatılmış chia tohumları eklemeye başlayın. Midedeki genişleyen özellikleri uzun süre tokluk hissi sağlar ve potansiyel olarak kilo yönetimine yardımcı olur, ancak aşırı tüketim aşırı kalori alımına yol açabilir.

OMEGA AÇISINDAN ZENGİN

Chia tohumlarındaki omega-3 yağ asitleri kalp sağlığına katkıda bulunur ve potansiyel olarak kötü kolesterolü ve kalp hastalığı riskini azaltır.


Gastroenterolog açıkladı: Chia tohumlarını neden her gün yemelisiniz? - 6

İLTİHAPLANMAYI İYİLEŞTİRİR

İltihaplanma, karaciğer sorunları ve hatta kanser gibi birçok hastalığa davetiye çıkarır. Chia tohumlarında bulunan antioksidanlar, iltihaplanmaya karşı cilt koruması için faydalar sunar. 2 hafta boyunca ıslatılmış chia tohumları tüketmek ayrıca yaşlanmayı önleyebilir ve güçlü, sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayabilir.

2 hafta boyunca ıslatılmış chia tohumları yemek birçok sağlık faydasına yol açabilir. Ancak, bunları ölçülü bir şekilde yemek ve bol su içmek önemlidir. Basit ve sağlıklı bir destek için bunları smoothielere, yoğurda veya salatalara eklemeyi deneyin veya bunları bir gece suda bekletip sabah birkaç damla limon ekleyerek hızlı bir yağ yakıcı protein açısından zengin içecek olarak içebilirsiniz.

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