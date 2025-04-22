Gastroenterolog açıkladı: Chia tohumlarını neden her gün yemelisiniz?

İLTİHAPLANMAYI İYİLEŞTİRİR

İltihaplanma, karaciğer sorunları ve hatta kanser gibi birçok hastalığa davetiye çıkarır. Chia tohumlarında bulunan antioksidanlar, iltihaplanmaya karşı cilt koruması için faydalar sunar. 2 hafta boyunca ıslatılmış chia tohumları tüketmek ayrıca yaşlanmayı önleyebilir ve güçlü, sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayabilir.



2 hafta boyunca ıslatılmış chia tohumları yemek birçok sağlık faydasına yol açabilir. Ancak, bunları ölçülü bir şekilde yemek ve bol su içmek önemlidir. Basit ve sağlıklı bir destek için bunları smoothielere, yoğurda veya salatalara eklemeyi deneyin veya bunları bir gece suda bekletip sabah birkaç damla limon ekleyerek hızlı bir yağ yakıcı protein açısından zengin içecek olarak içebilirsiniz.