Gastroenterolog açıkladı: En iyi ve en kötü 4 magnezyum takviyesi

Magnezyum, çok sayıda bedensel işlev için hayati önem taşır, ancak farklı formları farklı faydalar sunar. Doğru magnezyum takviyesini seçmek, kişisel ihtiyaçları anlamakla ilgilidir. İster uyku, ister zihinsel berraklık, ister kabızlık giderimi veya enerji artışı olsun, büyük fark yaratabilecek bir magnezyum formu vardır. Faydalarına ve emilim oranlarına göre doğru takviyeyi dikkatlice seçerek önemlidir.

Gastroenterolog açıkladı: En iyi ve en kötü 4 magnezyum takviyesi - 1

Magnezyum, vücut için en önemli minerallerden biridir ve 300'den fazla biyokimyasal reaksiyonda rol oynar. Sağlıklı bir sinir sistemini korumaya yardımcı olur, kas fonksiyonunu destekler ve hatta daha iyi uykuyla bağlantılıdır. Ancak, tüm magnezyum takviyeleri eşit yaratılmamıştır. Maksimum faydayı sağlamak için belirli ihtiyaçlar için doğru olanı seçmek önemlidir.


SAĞLIK HABERLERİ

Gastroenterolog açıkladı: En iyi ve en kötü 4 magnezyum takviyesi - 2

DAHA İYİ UYKU İÇİN MAGNEZYUM GLİSİNAT

Huzurlu bir gece uykusu almak söz konusu olduğunda, magnezyum glisinat genellikle en iyi seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Bir sosyal medya gönderisinde, gastroenterolog olan Dr. Saurabh Sethi, bu magnezyum formunun sakinleştirici özelliklere sahip bir amino asit olan glisine bağlı olduğunu açıkladı. Magnezyum glisinat, gevşemeyi teşvik etmeye ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur. Mideye naziktir ve etkili bir şekilde emilir, bu da onu uykusuz gecelerle başa çıkmak isteyen herkes için en iyi seçim haline getirir.

Magnezyum glisinat sadece uykuya yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda kas gevşemesini de destekler, bu da onu gece kramplarını veya rahatsızlığını azaltmak için ideal hale getirir. Yani, eğer kişi iyi bir gece uykusu arıyorsa, magnezyum glisinat vücudun ihtiyaç duyduğu şey olabilir.

Gastroenterolog açıkladı: En iyi ve en kötü 4 magnezyum takviyesi - 3

ZİHİNSEL BERRAKLIK İÇİN MAGNEZYUM L-TREONAT

Magnezyum L-treonat, beyin sağlığını destekleme söz konusu olduğunda öne çıkar. Çalışmalar, bu magnezyum formunun kan-beyin bariyerini diğerlerinden daha etkili bir şekilde geçebildiğini, yani hafıza ve odaklanma gibi bilişsel işlevlere yardımcı olabileceğini göstermektedir. Zihinsel berraklık ve işlev ana hedeflerse, magnezyum L-treonat dikkate alınması gereken takviyedir.

Bu magnezyum formu ayrıca gelişmiş sinaptik plastisiteyle, yani beynin sinaptik bağlantıları oluşturma ve yeniden düzenleme yeteneğiyle ilişkilendirilmiştir. Basitçe ifade etmek gerekirse, beynin keskin kalmasına yardımcı olur ve bu da onu zihinsel performansı artırmaya çalışanlar için özellikle yararlı hale getirir.

Gastroenterolog açıkladı: En iyi ve en kötü 4 magnezyum takviyesi - 4

SİNDİRİM İÇİN: MAGNEZYUM SİTRAT

Kabızlıkla mücadele edenler için magnezyum sitrat sağlık uzmanları tarafından oldukça tavsiye edilir. Bu magnezyum formu daha biyoyararlanımlıdır, yani vücut onu kolayca emebilir. Magnezyum sitrat bağırsaklara su çekerek dışkıyı yumuşatmaya ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmeye yardımcı olabilir.


Gastroenterolog açıkladı: En iyi ve en kötü 4 magnezyum takviyesi - 5

Kabızlığı gidermeye yardımcı olmak için en yaygın kullanılan magnezyum formlarından biridir ve birçok reçetesiz takviyede bulunabilir. Sadece dozaj konusunda dikkatli olun, çünkü aşırı miktarlar gevşek dışkıya veya ishale neden olabilir.


Gastroenterolog açıkladı: En iyi ve en kötü 4 magnezyum takviyesi - 6

MAGNEZYUM OKSİT

Magnezyum oksit çeşitli takviyelerde bulunsa ve magnezyum eksikliğine bir çözüm olarak reklamı yapılsa da, çoğu insan için en iyi seçenek olmayabilir. Bu magnezyum formunun biyoyararlanımı düşüktür, yani vücut onu emmekte zorluk çeker. Magnezyum oksit, kan dolaşımındaki magnezyum seviyelerini yükseltmede diğer formlar kadar etkili olmayabilir.


Gastroenterolog açıkladı: En iyi ve en kötü 4 magnezyum takviyesi - 7

Magnezyum oksit, özellikle mide ekşimesini gidermek veya müshil olarak sindirim sorunları için sıklıkla kullanılır, ancak daha düşük emilim oranı, genel sağlık yararları için magnezyum seviyelerini yükseltmek isteyenler için onu daha az ideal hale getirir. Belirli sindirim sorunları için reçete edilmediği sürece bundan kaçınmanız önerilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın bilinçsiz takviye kullanmayın.

DAHA FAZLA GÖSTER