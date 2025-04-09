Gastroenterolog açıkladı: En iyi ve en kötü 4 magnezyum takviyesi

Magnezyum oksit, özellikle mide ekşimesini gidermek veya müshil olarak sindirim sorunları için sıklıkla kullanılır, ancak daha düşük emilim oranı, genel sağlık yararları için magnezyum seviyelerini yükseltmek isteyenler için onu daha az ideal hale getirir. Belirli sindirim sorunları için reçete edilmediği sürece bundan kaçınmanız önerilir.

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