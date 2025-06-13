Gastroenterolog açıkladı: Karaciğeri koruyan 5 sebze

Karaciğer sağlığını korumak ve desteklemek için beslenme düzenine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Araştırmalara göre; pancar, brokoli, soğan, ıspanak ve lahana, karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Gastroenterolog açıkladı: Karaciğeri koruyan 5 sebze - 1

Karaciğer sağlığı, detoksifikasyon, besin işleme ve sindirim için safra üretimi gibi 500'den fazla temel işlevi yerine getirdiği için genel sağlık için çok önemlidir. Yine de karaciğer hastalıkları artıyor ve dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor.

Diyet, karaciğeri sağlıklı tutmada önemli bir rol oynuyor. Gastroenterolog olan Dr. Joseph Salhab, karaciğer için iyi olan sebzelerin bir listesini paylaştı. Bilimsel çalışmalarla desteklenen bu sebzeler karaciğer fonksiyonunu iyileştirebilir ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) ve karaciğer kanseri gibi karaciğerle ilgili rahatsızlıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Uzman isim "Bu sebzeleri tüm karaciğer hastalarıma tavsiye ediyorum. Hafta boyunca bu sebzeleri yemeye çalışıyorum," diyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Gastroenterolog açıkladı: Karaciğeri koruyan 5 sebze - 2

PANCAR

Pancar karaciğer sağlığı için bir güç merkezidir. Karaciğer enzimlerini düşüren koruyucu etkileri vardır. 2023 tarihli bir meta-analiz, pancar suyu takviyesinin NAFLD'li hastalarda karaciğer stresinin temel belirteçleri olan alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) karaciğer enzimlerini önemli ölçüde düşürdüğünü buldu. Pancar ayrıca karaciğerde aşırı yağ ile karakterize bir durum olan hepatik steatozu iyileştirdi.

Diyete pancar eklemek karaciğeri sağlıklı ve sağlıklı tutabilir.


Gastroenterolog açıkladı: Karaciğeri koruyan 5 sebze - 3

BROKOLİ


Gastroenterolog, diyete turpgillerden sebzeler eklemenin önemini vurguladı. Turpgillerden bir sebze olan brokoli, karaciğer fonksiyonunu iyileştirmede ümit verici sonuçlar gösterdi. Brokolinin detoks enzim aktivitesini artırma yeteneği, onu karaciğer hastalarının diyetinin temel bir parçası haline getirir.


Gastroenterolog açıkladı: Karaciğeri koruyan 5 sebze - 4

SOĞAN

Soğan, karaciğer koruyucu faydalar sağlayan antioksidan kuersetin açısından zengindir. Antioksidan özellikleri, karaciğer hasarında önemli bir faktör olan oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olur. 2020'de yapılan bir meta-analiz, kuersetin takviyesinin NAFLD hastalarında ALT seviyelerini önemli ölçüde azalttığını buldu. Soğanlar genellikle birçok yemeğe kolayca eklenir. Lezzetin yanı sıra karaciğer sağlığını da desteklerler.


Gastroenterolog açıkladı: Karaciğeri koruyan 5 sebze - 5

ISPANAK


Yapraklı yeşillikler karaciğer için iyidir. Ispanak, karaciğer kanseri riskinin azalmasıyla bağlantılıdır. 2019 tarihli bir meta-analizde ıspanak gibi yapraklı yeşilliklerin daha fazla tüketilmesinin karaciğer kanseri geliştirme riskini yüzde 39 oranında düşürdüğü tespit edilmiştir. Karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu etkilerini elde etmek için ıspanak salatalara, smoothielere veya pişmiş yemeklere eklenebilir.


Gastroenterolog açıkladı: Karaciğeri koruyan 5 sebze - 6

LAHANA

Turpgiller familyasından sebzelerin çeşitli kanser türlerinin riskini düşürdüğü bilinmektedir. Öte yandan lahana da karaciğer üzerinde koruyucu etkiler sağlar.

Bu sebze karaciğerin doğal detoksifikasyon süreçlerini destekler. 2007 yılında yapılan bir insan müdahale çalışması lahana gibi Brassica sebzelerinin tüketilmesinin karaciğerdeki faz II detoksifikasyon enzimlerinin aktivitesini artırdığını bulmuştur.

DAHA FAZLA GÖSTER