Gastroenterolog açıkladı: Karaciğeri koruyan 5 sebze

Karaciğer sağlığı, detoksifikasyon, besin işleme ve sindirim için safra üretimi gibi 500'den fazla temel işlevi yerine getirdiği için genel sağlık için çok önemlidir. Yine de karaciğer hastalıkları artıyor ve dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor.



Diyet, karaciğeri sağlıklı tutmada önemli bir rol oynuyor. Gastroenterolog olan Dr. Joseph Salhab, karaciğer için iyi olan sebzelerin bir listesini paylaştı. Bilimsel çalışmalarla desteklenen bu sebzeler karaciğer fonksiyonunu iyileştirebilir ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) ve karaciğer kanseri gibi karaciğerle ilgili rahatsızlıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Uzman isim "Bu sebzeleri tüm karaciğer hastalarıma tavsiye ediyorum. Hafta boyunca bu sebzeleri yemeye çalışıyorum," diyor.