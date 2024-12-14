Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak; kanser, kalp gibi ciddi hastalıkları önlemek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle güne başlarken tükettiğiniz bazı besinler sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Gastroenterolog "kahvaltıda asla tüketmem" diyerek, sağlık için riskli olan besinleri paylaştı.
Vücut sağlığınızı korumak ve uzun bir ömür sürmek için ne tükettiğiniz ve nasıl beslendiğiniz büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre günün en önemli öğünü olan kahvaltıda sağlıklı besinler tercih etmek sağlıklı bir gün geçirmeniz için de önemli.