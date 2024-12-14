Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin

Vücut sağlığınızı korumak ve uzun bir ömür sürmek için ne tükettiğiniz ve nasıl beslendiğiniz büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre günün en önemli öğünü olan kahvaltıda sağlıklı besinler tercih etmek sağlıklı bir gün geçirmeniz için de önemli.