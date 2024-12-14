Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak; kanser, kalp gibi ciddi hastalıkları önlemek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle güne başlarken tükettiğiniz bazı besinler sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Gastroenterolog "kahvaltıda asla tüketmem" diyerek, sağlık için riskli olan besinleri paylaştı.

Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin - 1

Vücut sağlığınızı korumak ve uzun bir ömür sürmek için ne tükettiğiniz ve nasıl beslendiğiniz büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre günün en önemli öğünü olan kahvaltıda sağlıklı besinler tercih etmek sağlıklı bir gün geçirmeniz için de önemli.

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Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin - 2

Dünyaca ünlü gastroenterolog Dr. Alan Desmond, kahvaltıda kesinlikle yemeyi reddettiği yiyeceği nedeniyle birlikte anlattı.

Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin - 3

Ünlü gastroenterolog Dr. Alan Desmond, kahvaltıda tüketildiğinde ciddi sağlık sorunları yaratan yiyeceği anlattı. Dr. Alan Desmond, özellikle işlenmiş et ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin - 4

Desmond'un açıklamalarına göre salam, sosis ve benzeri işlenmiş et ürünleri, her yıl yaklaşık 644 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

"Bu ürünler sadece sindirim sistemi sağlığımızı tehdit etmekle kalmıyor, kalp hastalıkları ve diyabet riskini de ciddi oranda artırıyor" diyen Dr. Desmond, özellikle kolon kanseri riskine vurgu yapıyor

Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin - 5

İşlenmiş et ürünlerinin tuz oranının yüksek olması tansiyon hastalarında ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin - 6


Son yıllarda modern yaşam tarzının bir parçası haline gelen işlenmiş gıdalar, kolay tüketimleri ve uzun raf ömürleri nedeniyle oldukça tercih ediliyor. Ancak, bu gıdaların sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri uzmanlar tarafından sık sık gündeme getiriliyor.

Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin - 7

İŞLENMİŞ GIDALARIN VÜCUDA ZARARLARI

1. İşlenmiş gıdalar, genellikle yüksek miktarda tuz ve şeker içerir. Aşırı tuz tüketimi tansiyon problemlerine, fazla şeker ise obezite, diyabet ve kalp hastalıklarına yol açabilir.

2. Trans yağlar ve doymuş yağlar, işlenmiş gıdaların lezzetini artırırken, kötü kolesterol seviyelerini yükseltip kalp damar hastalıklarına zemin hazırlar.

Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin - 8

3. Renk vericiler, tatlandırıcılar ve koruyucular gibi kimyasal maddeler, uzun vadede bağışıklık sistemine zarar verebilir. Bazı katkı maddelerinin kanserojen olabileceği de bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin - 9

4.Doğal gıdalarda bulunan diyet lifi, işlenmiş gıdalarda genellikle çok azdır. Bu durum sindirim sorunlarına ve bağırsak sağlığının bozulmasına neden olabilir.

5. İşlenmiş gıdalar, tat ve doku açısından beyne keyif verici sinyaller gönderir. Bu da kontrolsüz bir yeme alışkanlığına, dolayısıyla kilo alımına yol açabilir.

Gastroenterolog "sabahları kesinlikle yemem" diyerek uyardı: 1 numaralı kanser nedeni o besin - 10

NE YAPMALI?

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için doğal ve taze besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Etiket okuma alışkanlığı kazanarak katkı maddesi oranlarını kontrol etmek ve işlenmiş gıda tüketimini minimuma indirmek, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için büyük önem taşıyor.

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