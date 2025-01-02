Gaz, şişkinlik ve hazımsızlığı 1 bardakta yok ediyor: Doğal mide koruyucu özelliği var

Rezene tohumları sindirim için nispeten güvenli ve sağlıklıdır, ancak ölçülü kullanılmalıdır. Rezene tohumlarının aşırı dozu, çok fazla lif ve doğal yağ içerdiğinden mide ekşimesine veya diğer gastrointestinal sorunlara neden olabilir.

Hamile kadınlar, hafif östrojen benzeri etkilere neden olduğu için rezene kullanmadan önce sağlık uzmanlarına danışmalıdır. Kereviz veya havuç gibi Apiaceae ailesi üyelerine alerjisi olan kişiler de alerjik reaksiyon olasılığı nedeniyle saunftan kaçınmalıdır.