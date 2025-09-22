Gaz ve şişkinliği azaltıyor: Bilimsel olarak destekli 7 yöntem

1- YAVAŞ YİYİN VE İYİ ÇİĞNEYİN

Yavaş ve iyice çiğneyerek yemek yeme alışkanlığı, şişkinliğin oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Hızlı yeme alışkanlıkları, sindirim sisteminizde gaz birikmesine neden olan fazla hava yutulmasına neden olur.

Yiyecekleri daha küçük parçalara ayırma süreci, midenizin yiyecekleri daha verimli bir şekilde sindirmesini sağlar.

Yemek yerken, ara vermeden, oturarak ve çatal ısırıkları arasında mola vererek yemek yeme alışkanlığı, yemek sırasında hava tüketimini en aza indirmeye yardımcı olur.

Araştırmalar, daha yavaş yemenin şişkinliği azalttığını ve yiyeceklerin daha iyi sindirilmesini sağladığını göstermektedir.