Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş

Tuvalete çıkma sıklığınız sağlığınızla ilgili pek çok şey söylüyor olabilir. Bilim insanları yapılan son araştırmada günde ne sıklıkla tuvalete çıkmanız gerektiğine dair öneli bilgiler paylaştı. Kabızlık, ishal gibi durumların yaşanan sindirim problemlerinin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdiler. Çünkü kabızlık ya da ishal pek çok hastalığa davetiye çıkarabilir.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 1

Tuvalete çıkma sıklığınız pek çok hastalığın haberici olabilir. Yapılan son araştırmalar çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı. Seattle'daki Sistem Biyolojisi Enstitüsü'nde doçent olan Dr. Sean Gibbons, "Bilimsel literatürde, bağırsak hareket sıklığı anormallikleri (özellikle kabızlık) ile nörodejenerasyon ve kronik böbrek hastalığı gibi kronik hastalıklar arasında güçlü ilişkiler görüyoruz" diyor.

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Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 2

Dr. Will Bulsiewicz, huzursuz bağırsak sendromu, ülseratif kolit ve çölyak hastalığı gibi pek çok sağlık sorununun genellikle tuvalete çıkma alışkanlıklarımızdaki değişikliklerle kendini gösterdiğini ekliyor.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 3

Kronik hastalığı olan kişilerde sadece bağırsak hareketlerinde anormallik mi olduğu, yoksa kabızlık ve ishalin daha sonra kronik hastalık geliştirme açısından risk faktörü mü olduğu henüz net değil. Yeni bir çalışma bu ilişkiyi daha iyi anlamaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 4

BESLENME ALIŞKANLIKLARI, EGZERSİZ VE STRES

Yaklaşık olarak bin 400 sağlıklı yetişkinin bağırsak hareketleri incelendi ve sonuçlar Cell Reports Medicine dergisinde yayımlandı. Tuvalate çıkma sıklığının bağırsak bakterileri ve kronik hastalıklarla nasıl ilişkili olabileceği incelendi.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 5

Araştırmacılar katılımcıların dışkısını analiz etti, kan örnekleri topladı ve katılımcılara beslenme alışkanlıkları, egzersiz ve stres düzeyleri hakkında anket uyguladı.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 6

ORGAN FONKSİYONLARI AZALIYOR

Bağırsak hareketleri normal olmayan kişilerde organ fonksiyonlarının azaldığına dair belirtiler bulundu ve bu durum, normal bağırsak hareket sıklığını korumakta zorluk çektiğimizde, bunun kronik hastalık gelişimi için bir risk faktörü olabileceğini düşündürüyor

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 7

Çalışmanın sorumlu yazarı Gibbons, sağlıklı bir yaşam tarzı için bağırsak hareketlerinin "Tam kıvamında" olması ve kronik hastalık riskini azaltmanın günde bir ila iki kez bağırsak hareketi olması gerektiğini söylüyor. Araştırmacılar hem kabızlığın hem de düzenli ishalin olası sağlık risklerini buldular.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 8

İnsanlar kabız olduğunda, bağırsaktaki bakteriler proteinleri fermente ederek kan dolaşımına giren toksinler yaratırdı. Gibbons, bu toksinlerden birkaçının kronik hastalık ve böbrek işlev bozukluğuyla ilişkilendirildiğini söylüyor.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 9

Öte yandan, ishalin "daha yüksek düzeyde iltihaplanma ve karaciğer fonksiyonlarının azaldığına dair kan belirteçleriyle" ilişkili olduğunu da ekliyor. Ekip ayrıca depresyon veya kaygı bozukluğu yaşayan katılımcıların kabızlık yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 10

SAĞLIKLI BAĞIRSAKLAR İÇİN LİFLİ BESLENİN

Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmak için mutlaka beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Bilim insanları lifli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Bulsiewicz, çalışmadan çıkarılabilecek en uygulanabilir sonucun lif alımınızı artırmak olduğunu söylüyor.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 11

SU TÜKETİNİ VE DÜZENLİ EGZERSİZ

Çalışmada, su tüketimini artırmanın ve düzenli egzersiz yapmanın da bağırsak sıklığınızı iyileştirebileceği bulundu. Bu sebeple her gün vücudunuzun ihtiyacı kadar su içmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 12

TUVALETE ÇIKMA SIKLIĞINI GÖZLEMLEYİN

Bir diğer çıkarım da tuvalete ne sıklıkta gittiğinizi takip etmektir. Bulsiewicz'e göre çalışma, tuvalete çıkma sıklığınız anormal olduğunda sonuçların olduğunu gösteren önceki araştırmaları destekliyor.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 13

Gibbons, çalışmanın haftada üç kez ile günde üç kez arasında "normal" bir bağırsak hareketi sıklığının korunmasının kronik hastalık riskini azaltmada önemli olduğuna dair ön kanıtlar sunduğunu söylüyor. Bulsiewicz, "Dışkınızda kan görürseniz, bu derhal tıbbi yardım almanız için bir sebeptir" diyor.

Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş - 14

Dışkıdaki kan, kanın nereden geldiğine ve kişinin ne kadar kanadığına bağlı olarak kırmızı, bordo veya siyah görünebilir. Dışkınızda herhangi bir renkte kan olması, bir doktora görünmeniz için bir nedendir.

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