Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş

Kronik hastalığı olan kişilerde sadece bağırsak hareketlerinde anormallik mi olduğu, yoksa kabızlık ve ishalin daha sonra kronik hastalık geliştirme açısından risk faktörü mü olduğu henüz net değil. Yeni bir çalışma bu ilişkiyi daha iyi anlamaya yardımcı olmayı amaçlıyor.