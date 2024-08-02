Gece tuvalete gitmek için uyananlar dikkat! Bu hastalığın habercisiymiş
Tuvalete çıkma sıklığınız sağlığınızla ilgili pek çok şey söylüyor olabilir. Bilim insanları yapılan son araştırmada günde ne sıklıkla tuvalete çıkmanız gerektiğine dair öneli bilgiler paylaştı. Kabızlık, ishal gibi durumların yaşanan sindirim problemlerinin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdiler. Çünkü kabızlık ya da ishal pek çok hastalığa davetiye çıkarabilir.
Tuvalete çıkma sıklığınız pek çok hastalığın haberici olabilir. Yapılan son araştırmalar çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı. Seattle'daki Sistem Biyolojisi Enstitüsü'nde doçent olan Dr. Sean Gibbons, "Bilimsel literatürde, bağırsak hareket sıklığı anormallikleri (özellikle kabızlık) ile nörodejenerasyon ve kronik böbrek hastalığı gibi kronik hastalıklar arasında güçlü ilişkiler görüyoruz" diyor.