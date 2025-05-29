Geceleri ortaya çıkıyor: Diyabet nedeni olabilir

Gece boyunca kan şekeri seviyesinin 70 mg/dL’nin altına düşmesi durumuna “gece hipoglisemisi” adı veriliyor. Bu durum, özellikle insülin kullanan veya kan şekerini düşüren diyabet ilaçları alan kişilerde yaygın olarak görülüyor.



Diyabet, vücudun insülin üretimindeki yetersizlik ya da insülini etkili kullanamaması sonucu kan şekeri düzeylerinin kontrol edilemediği kronik bir hastalık olarak biliniyor. Geri döndürülemez bir hastalık olsa da uygun ilaç kullanımı ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yönetilebiliyor.





