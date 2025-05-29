Geceleri ortaya çıkıyor: Diyabet nedeni olabilir

Diyabet hastalarının uyku sırasında yaşadığı kan şekeri dalgalanmaları, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, gece hipoglisemisi ve hiperglisemisi belirtilerine dikkat çekiyor.

Geceleri ortaya çıkıyor: Diyabet nedeni olabilir - 1

Gece boyunca kan şekeri seviyesinin 70 mg/dL’nin altına düşmesi durumuna “gece hipoglisemisi” adı veriliyor. Bu durum, özellikle insülin kullanan veya kan şekerini düşüren diyabet ilaçları alan kişilerde yaygın olarak görülüyor.

Diyabet, vücudun insülin üretimindeki yetersizlik ya da insülini etkili kullanamaması sonucu kan şekeri düzeylerinin kontrol edilemediği kronik bir hastalık olarak biliniyor. Geri döndürülemez bir hastalık olsa da uygun ilaç kullanımı ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yönetilebiliyor.


SAĞLIK HABERLERİ

Geceleri ortaya çıkıyor: Diyabet nedeni olabilir - 2

BELİRTİLERİ NELER?

Gece boyunca düşük kan şekeriyle karşılaşan hastalar genellikle terleme, kabuslar, sabah yorgunluğu, titreme, hızlı kalp atışı, açlık hissi ve mide bulantısı gibi belirtiler yaşayabiliyor. Özellikle gece terlemeleri ve yoğun kabuslar, bu durumun habercisi olabiliyor.


Geceleri ortaya çıkıyor: Diyabet nedeni olabilir - 3

Öte yandan, uyku sırasında yüksek kan şekeri (hiperglisemi) de diyabetlilerde sık rastlanan bir sorun. Hiperglisemi durumunda ise sık idrara çıkma, aşırı susama, ağız kuruluğu, baş ağrısı, bulanık görme ve kötü uyku kalitesi gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. “Şafak fenomeni” adı verilen sabah erken saatlerde vücudun glikoz salımı, gece hiperglisemisinin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Geceleri ortaya çıkıyor: Diyabet nedeni olabilir - 4

NEDEN GECE SEMPTOMLARI ÖNEMLİ?

Gece yaşanan kan şekeri dalgalanmaları, sadece uyku kalitesini bozmakla kalmıyor; gündüz aşırı yorgunluk, konsantrasyon eksikliği ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Uzmanlar, gece semptomlarının göz ardı edilmemesi ve düzenli kan şekeri takibinin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlardan Öneriler

Yatmadan önce ve gece boyunca kan şekeri ölçümü yapmak,

Karbonhidrat oranı yüksek ağır yemeklerden kaçınmak,

İlaçları doktor kontrolünde ve reçeteye uygun kullanmak,

Hızlı etkili glikoz kaynaklarını (meyve suyu, glikoz tabletleri) yakınında bulundurmak,

Düzenli ve kaliteli uyku alışkanlıkları geliştirmek,

Gece sık sık semptom yaşanıyorsa mutlaka tıbbi destek almak,

diyabetli hastalar için hayati önem taşıyor.


Geceleri ortaya çıkıyor: Diyabet nedeni olabilir - 5

Diyabetin gece etkileriyle mücadelede erken teşhis ve bilinçli yönetim, hastaların yaşam kalitesini yükseltiyor.

Geceleri ortaya çıkıyor: Diyabet nedeni olabilir - 6

Bu nedenle, gece semptomları yaşayanların ihmal etmeden sağlık profesyonellerine başvurması gerekiyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER