Geçirdiği kazayla 1980 yılına döndü: 40 yıllık anıları silindi
İtalya'da 2019 yılında trajik bir vur-kaç vakasının ardından komaya giren ve hafızasını kaybeden Luciano D'Adamo, 1980 yılına uyandı. 40 yıllık anılarını kaybeden 68 yaşındaki D'Adamo için ailesi ve arkadaşları tamamen yabancı birine dönüştü.
İtalya'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı.
2019 yılında geçirdiği kaza sonucu komaya giren 68 yaşındaki Luciano D'Adamo isimli adam uyandığında 24 yaşına geri döndü.
Uyandığında hatırladığı son anı, 1980 yılında evinden çıkmak olan adam için hastane odasında bulunan oğlu ve eşi iki yabancıydı.