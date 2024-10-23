Geçirdiği kazayla 1980 yılına döndü: 40 yıllık anıları silindi

İtalya'da 2019 yılında trajik bir vur-kaç vakasının ardından komaya giren ve hafızasını kaybeden Luciano D'Adamo, 1980 yılına uyandı. 40 yıllık anılarını kaybeden 68 yaşındaki D'Adamo için ailesi ve arkadaşları tamamen yabancı birine dönüştü.

Geçirdiği kazayla 1980 yılına döndü: 40 yıllık anıları silindi - 1

İtalya'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 

2019 yılında geçirdiği kaza sonucu komaya giren  68 yaşındaki Luciano D'Adamo isimli adam uyandığında 24 yaşına geri döndü.  

Uyandığında hatırladığı son anı, 1980 yılında evinden çıkmak olan adam için hastane odasında bulunan oğlu ve eşi iki yabancıydı. 

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Geçirdiği kazayla 1980 yılına döndü: 40 yıllık anıları silindi - 2

Zihninde hala 24 yaşında olan adam o dönem evlenmek üzere olduğu sevgilisini düşünüyordu.  Bu yüzden yanında duran kadının kim olduğunu anlamakta zorluk çekiyordu.

Evliliğini ve birlikte geçirdiği yılları hatırlamayan Luciano, aynaya baktığında  kendi yansımasını bile tanıyamadı. 

Geçirdiği kazayla 1980 yılına döndü: 40 yıllık anıları silindi - 3

CEP TELEFONUNU GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

D'Adamo komadan uyandıktan kısa bir süre sonra annesiyle konuşmak istediğini söyledi.

Ancak kendisine diğer insanlarla konuşabilmesi için modern bir cep telefonu verildiğinde gözlerine inanamadı.

Geçirdiği kazayla 1980 yılına döndü: 40 yıllık anıları silindi - 4

"TAMAMEN YABANCIYDI"

Yaşlı adam, annesinin öldüğünü söylendi ama onun ölümüne dair hiçbir şey hatırlamıyordu.

D'Adamo, eşini "ilk kez" gördüğü anı şöyle anlattı "Bana Luciano diyordu ve adımı nereden bildiğini merak ediyordum.

"O benim için tamamen yabancıydı."

Geçirdiği kazayla 1980 yılına döndü: 40 yıllık anıları silindi - 5

KİMSEYİ TANIMIYOR

Luciano, 1980 ile 2019 yılları arasında yaşanan teknolojik gelişmeleri anlamakta da güçlük çekti.

Röportaj yaptığı gazetecilere, "Beni selamlayan insanlar oluyor. Eski bir arkadaşım olduğunu düşünerek nezaketen tanıyormuş gibi karşılık veriyorum, ama kim olduklarını bilmiyorum," dedi. 

Geçirdiği kazayla 1980 yılına döndü: 40 yıllık anıları silindi - 6

YENİDEN ÖĞRENİYOR

Luciano,  doktorların yardımıyla, hayatındaki boşlukları doldurmayı ve yeniden sosyalleşmeyi öğrenmeye çalışıyor. 

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