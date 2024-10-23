Geçirdiği kazayla 1980 yılına döndü: 40 yıllık anıları silindi

Zihninde hala 24 yaşında olan adam o dönem evlenmek üzere olduğu sevgilisini düşünüyordu. Bu yüzden yanında duran kadının kim olduğunu anlamakta zorluk çekiyordu.

Evliliğini ve birlikte geçirdiği yılları hatırlamayan Luciano, aynaya baktığında kendi yansımasını bile tanıyamadı.