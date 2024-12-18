Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Güneş ışığı: Özellikle sabah saatlerinde güneş ışığında vakit geçirmek, vücudunuzu temel vitamini iyi emmeye hazırlayabilir. Bunun nedeni, cildinizin D vitamini öncüsü olarak işlev gören bir kolesterol türüne sahip olması ve bu maddenin güneşten gelen UV-B radyasyonuna maruz kaldığında D vitamini haline gelmesidir.

Balık: Yağlı balık, somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar ve deniz ürünleri gibi belirli balık türleri D vitamini ile doludur. 3,5 ons veya 100 gram konserve somon, RDI'nin yaklaşık %50'sine denk gelen 386 IU'ya kadar D vitamini sağlayabilir.

Güçlendirilmiş yiyecekler: Süt, kahvaltılık gevrekler, portakal suyu, yoğurt, soya içecekleri ve tofu gibi birçok yiyecek D vitamini ile güçlendirilmiştir.