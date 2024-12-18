Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor
D vitamini eksikliği, kemik ve eklem ağrısı, kas zayıflığı, diş sorunları, saç dökülmesi, yorgunluk ve iştahsızlık gibi hafif semptomlara neden olabilir. Vücudun karmaşık D vitamini üretimi güneş ışığına, diyete ve uygun emilime dayanır. Takviyeler yardımcı olabilirken, aşırı dozdan kaçınmak için bir doktora danışmak çok önemlidir. Peki, D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?
D Vitamini eksikliği sessizce sağlığı etkileyebilir ve birçok kişi için semptomlar genellikle başlangıçta fark edilmez ta ki günlük rutini etkilemeye başlayana kadar. Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık 4'te 1'i bu güneş vitamini eksikliğine sahiptir.