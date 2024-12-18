Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor

D vitamini eksikliği, kemik ve eklem ağrısı, kas zayıflığı, diş sorunları, saç dökülmesi, yorgunluk ve iştahsızlık gibi hafif semptomlara neden olabilir. Vücudun karmaşık D vitamini üretimi güneş ışığına, diyete ve uygun emilime dayanır. Takviyeler yardımcı olabilirken, aşırı dozdan kaçınmak için bir doktora danışmak çok önemlidir. Peki, D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 1

D Vitamini eksikliği sessizce sağlığı etkileyebilir ve birçok kişi için semptomlar genellikle başlangıçta fark edilmez ta ki günlük rutini etkilemeye başlayana kadar. Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık 4'te 1'i bu güneş vitamini eksikliğine sahiptir.

SAĞLIK HABERLERİ

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 2

Birçok kişi yetişkinlerde 600 IU ve 70 yaş üstü kişilerde 800 IU olan önerilen günlük D Vitamini alımını bilse de, ideal seviyeleri korumak her zaman kolay değildir. Güneş ışığına maruz kalmak ve D Vitamini açısından zengin yiyecekler yemek bile bazen yeterli olmayabilir.

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 3

İnsanlar sıklıkla takviye alırlar, ancak doktor tavsiyesi olmadan, her zaman aşırı doz riski vardır ve bu da istenmeyen D Vitamini toksisitesi semptomlarına yol açabilir.

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 4

Vücutta D Vitamini üretimi, ışık spektrumunun görünmez ultraviyole B (UVB) kısmındaki ışınların cilt tarafından emilmesiyle başlayan karmaşık bir süreçtir. Karaciğer, böbrekler gibi iç organlarımız, sonunda vücudun kullanabileceği vitaminin biyoyararlanımlı bir formuyla sonuçlanan sürece dahil olur.

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 5

Vücuttaki D Vitamini seviyeleri ayrıca ne kadar iyi emildiğinden de etkilenir. Yağda çözünen bir vitamin olduğu için, diyet yağının varlığında kan dolaşımında en iyi şekilde emilir. Harvard Health'e göre mide suları, pankreas salgıları, karaciğerden gelen safra, bağırsak duvarının bütünlüğü. Bunların hepsi vitaminin ne kadarının emildiği üzerinde bir miktar etkiye sahiptir.

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 6

KEMİK VE EKLEM AĞRISI

Kemiklerinizin ve kaslarınızın durumu, D vitamini eksikliğiniz olup olmadığını büyük ölçüde gösterebilir. Bu temel vitaminin seviyeleri düşükse, vücut kalsiyum ve fosforu tam olarak ememez ve bu da kemik ağrısı, kemik kırıkları, kas ağrısı ve kas zayıflığı riskini artırabilir. Yale Medicine'e göre, eksiklik şiddetli olduğunda, özellikle yaşlı bireylerde düşme riskini artırabilir.

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 7

KAS ZAYIFLIĞI

D vitamini normal kas fonksiyonunda önemli bir rol oynayabilir ve kas zayıflığı veya ağrısı yaşadığınızda, bu düşük D vitamininin bir göstergesidir ve bu da düşme riskini artırabilir. Bone Reports araştırmasına göre, özellikle kurumlarda yaşayanlar olmak üzere D vitamini eksikliği olan savunmasız, yaşlı bireyler D vitamini takviyesinden faydalanabilir.

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 8

DİŞ SORUNLARI

Sık sık diş çürükleri geliştiriyorsanız ve kötü diş sağlığından muzdaripseniz, sıkıntılarınızda D vitamini bağlantısı olabilir. Bir araştırmaya göre, D vitamini eksikliği bir dizi ağız hastalığına yol açabilir ve diş kusurları, çürükler, periodontitis ve ağız tedavisi başarısızlığı riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 9

SAÇ DÖKÜLMESİ

D vitamini eksikliği, saçınızın büyümesi için çok önemli bir hücre türü olan keratinositlerle bağlantılıdır. Seviyeleriniz düşükse, bu hücrelerin yetersiz tedarik edilmesi nedeniyle saç dökülmesi meydana gelebilir.

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 10

YORGUNLUK

İyi dinlenerek giderilemeyen açıklanamayan yorgunluk da D vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. Yeterli seviyeye sahip olmamak ruh hali değişikliklerine, tembelliğe ve zayıf ruh sağlığına da yol açabilir.

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 11

İŞTAHSIZLIK

İştahınız azaldıysa, bunun nedeni D vitamini eksikliği olabilir. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, D vitamini iştahı düzenleyen hormon olan leptini düzenlemede rol oynar.

Geçmeyen ağrıların nedeni buymuş: Vücuttaki eksikliği kasları zayıflatıyor - 12

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Güneş ışığı: Özellikle sabah saatlerinde güneş ışığında vakit geçirmek, vücudunuzu temel vitamini iyi emmeye hazırlayabilir. Bunun nedeni, cildinizin D vitamini öncüsü olarak işlev gören bir kolesterol türüne sahip olması ve bu maddenin güneşten gelen UV-B radyasyonuna maruz kaldığında D vitamini haline gelmesidir.

Balık: Yağlı balık, somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar ve deniz ürünleri gibi belirli balık türleri D vitamini ile doludur. 3,5 ons veya 100 gram konserve somon, RDI'nin yaklaşık %50'sine denk gelen 386 IU'ya kadar D vitamini sağlayabilir.

Güçlendirilmiş yiyecekler: Süt, kahvaltılık gevrekler, portakal suyu, yoğurt, soya içecekleri ve tofu gibi birçok yiyecek D vitamini ile güçlendirilmiştir.

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