Geçmeyen burun akıntısına dikkat! Beyin sıvısı kaçağı olabilir

Grip vakaları artıyor, bir yandan da diğer virüsler enfekte etmeye devam ediyor. Kimi vakalarda ise burun akıntısı hiç geçmiyor. Uzmanlar, üç haftadan uzun süren burun akıntısının mutlaka dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Star Haber'den Dilşad Dede Taşkın ve Sedat Kılıç'ın haberi.