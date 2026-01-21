Geçmeyen burun akıntısına dikkat! Beyin sıvısı kaçağı olabilir
21.01.2026 08:19
Star Haber
Grip vakaları artıyor, bir yandan da diğer virüsler enfekte etmeye devam ediyor. Kimi vakalarda ise burun akıntısı hiç geçmiyor. Uzmanlar, üç haftadan uzun süren burun akıntısının mutlaka dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Star Haber'den Dilşad Dede Taşkın ve Sedat Kılıç'ın haberi.
Geçmiyor, bitmiyor. Hastalık iyileşiyor, burun akıntısı haftalarca devam ediyor. Peki geçmeyen burun akıntısı bize neyi anlatıyor?
EN KORKULAN: BEYİN SIVISI KAÇAĞI
Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzman doktoru Mazhar Çelikoyar, geçmeyen burun akıntısının çok değişik nedenlere bağlı olabileceğini belirtti.
Uzun süre devam eden burun akıntısında en korkulan neden beyin sıvısı kaçağı…
Doktor Çelikoyar, "Beyin sıvısı kaçıyorsa, beyin ile burun arasında bir alan açılmış demektir. Menenjit gibi çok ağır bir hastalık ortaya çıkabilir." uyarısında bulundu.
Tedavisi olan bu rahatsızlık erken teşhis edilince ciddi hastalıklara zemin hazırlamadan çözülebiliyor.
Geçmeyen burun akıntısında ikinci tehlikede tümör.
Çelikoyar, burun içinde tümöre bağlı bir hastalık olabileceğini söyledi.
Alerjiler de geçmeyen burun akıntısı yapabiliyor. KBB uzmanı, gözlerde ve burunda kaşınma varsa akla alerjinin gelebileceğini belirtti.
REFLÜ DE OLABİLİR
Çelikoyar, "Midenin asitli içeriğinin, aşağıya yani bağırsak yerine yemek borusuna oradan genze doğru ilerleyebilir. Bu durum da burun akıntısına neden olabilir." dedi.
Doğru tedaviyi almanın tek yolu ise vakit geçirmeden doktor kontrolüne gitmek.