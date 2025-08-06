Gençlerde kalp krizinin uyarı işareti: Belirtiler gözden kaçıyor
Sağlıksız yaşam alışkanlıkları genç yaşta kalp krizlerini tetikleyebilir. Peki, gençlerde kalp krizinin erken uyarı işaretleri var mı?
Giderek daha fazla genç bireyde görülen kalp krizi vakaları, uzmanları endişelendiriyor. Uzmanlara göre; sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve madde kullanımı ile artan stres seviyesi, gençlerin kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.
Kalp krizinin genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilindiğini belirten kardiyologlar, son yıllarda ergenlik çağındaki bireylerde de benzer vakalarla karşılaşıldığını ifade ediyor. Gençlerde kalp krizi belirtilerinin çoğu zaman göz ardı edilmesi ise hayati riskleri beraberinde getiriyor.