Gençlerde kalp krizinin uyarı işareti: Belirtiler gözden kaçıyor

Sağlıksız yaşam alışkanlıkları genç yaşta kalp krizlerini tetikleyebilir. Peki, gençlerde kalp krizinin erken uyarı işaretleri var mı?

Gençlerde kalp krizinin uyarı işareti: Belirtiler gözden kaçıyor - 1

Giderek daha fazla genç bireyde görülen kalp krizi vakaları, uzmanları endişelendiriyor. Uzmanlara göre; sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve madde kullanımı ile artan stres seviyesi, gençlerin kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Kalp krizinin genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilindiğini belirten kardiyologlar, son yıllarda ergenlik çağındaki bireylerde de benzer vakalarla karşılaşıldığını ifade ediyor. Gençlerde kalp krizi belirtilerinin çoğu zaman göz ardı edilmesi ise hayati riskleri beraberinde getiriyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Gençlerde kalp krizinin uyarı işareti: Belirtiler gözden kaçıyor - 2

BELİRTİLER GÖZDEN KAÇIYOR

Ergenlerde kalp krizi, yetişkinlerden farklı ve belirsiz semptomlarla kendini gösterebiliyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler, çoğu zaman kaygı bozukluğu ya da basit kas ağrılarıyla karıştırılıyor.

Uzmanlara göre, şu belirtiler özellikle dikkatle izlenmeli:

Göğüs ağrısı: Göğsün ortasında baskı, sıkışma veya ağırlık hissi. Belirti aralıklı ya da hafif olsa bile önemsenmeli.

Nefes darlığı: Dinlenme hâlinde dahi nefes almakta güçlük yaşanması.

Vücutta yayılan ağrı: Kollara, sırta, boyuna veya çeneye vuran ağrılar.

Aşırı yorgunluk: Sebepsiz ve günlük aktiviteleri engelleyecek düzeyde halsizlik.

Baş dönmesi ve sersemlik: Kan akışının azalmasına bağlı olarak gelişebilir.

Bulantı ve terleme: Kalp krizi sırasında mide bulantısı ve soğuk terleme görülebilir.

Gençlerde kalp krizinin uyarı işareti: Belirtiler gözden kaçıyor - 3

Uzmanlar, bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor. Erken teşhis ve müdahale, kalp krizinin yol açabileceği kalıcı hasarların ve ani ölümlerin önüne geçebiliyor.

Gençlerde kalp krizinin uyarı işareti: Belirtiler gözden kaçıyor - 4


Kalp hastalıklarının önlenebilir olduğunu hatırlatan uzmanlar, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve kötü alışkanlıklardan uzak durmanın kalp sağlığını korumada kilit rol oynadığını belirtiyor.

Gençlerde kalp krizinin uyarı işareti: Belirtiler gözden kaçıyor - 5


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