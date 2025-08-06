Gençlerde kalp krizinin uyarı işareti: Belirtiler gözden kaçıyor

BELİRTİLER GÖZDEN KAÇIYOR

Ergenlerde kalp krizi, yetişkinlerden farklı ve belirsiz semptomlarla kendini gösterebiliyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler, çoğu zaman kaygı bozukluğu ya da basit kas ağrılarıyla karıştırılıyor.



Uzmanlara göre, şu belirtiler özellikle dikkatle izlenmeli:



Göğüs ağrısı: Göğsün ortasında baskı, sıkışma veya ağırlık hissi. Belirti aralıklı ya da hafif olsa bile önemsenmeli.



Nefes darlığı: Dinlenme hâlinde dahi nefes almakta güçlük yaşanması.



Vücutta yayılan ağrı: Kollara, sırta, boyuna veya çeneye vuran ağrılar.



Aşırı yorgunluk: Sebepsiz ve günlük aktiviteleri engelleyecek düzeyde halsizlik.



Baş dönmesi ve sersemlik: Kan akışının azalmasına bağlı olarak gelişebilir.



Bulantı ve terleme: Kalp krizi sırasında mide bulantısı ve soğuk terleme görülebilir.