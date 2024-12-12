Gençleri tehdit eden yeni sağlık krizi: 50 yaş altında artış!

GENÇLERDE ARTIŞIN SEBEPLERİ

Uzmanlar, bu artışın altında abur cubur tüketimi, obezite ve fiziksel hareketsizlik gibi faktörlerin yatabileceğini belirtiyor.

Amerikan Kanser Derneği'nden Hyuna Sung, "Bu küresel bir olgu. Daha önce sadece Batı ülkelerinde artış görülüyordu, ancak artık tüm dünyada belgeleniyor" ifadelerini kullandı.