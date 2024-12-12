Gençleri tehdit eden yeni sağlık krizi: 50 yaş altında artış!

Dünya genelinde 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri teşhisi oranları hızla artıyor. Lancet Oncology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, İngiltere’nin bu artışın en hızlı yaşandığı ülkelerden biri olduğunu ortaya koydu.

Gençleri tehdit eden yeni sağlık krizi: 50 yaş altında artış! - 1

Dünya genelinde 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri teşhisi oranları hızla artıyor. Lancet Oncology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, İngiltere’nin bu artışın en hızlı yaşandığı ülkelerden biri olduğunu ortaya koydu.

SAĞLIK HABERLERİ

Gençleri tehdit eden yeni sağlık krizi: 50 yaş altında artış! - 2

İNGİLTERE VE DÜNYA GENELİNDE ARTIŞ

Araştırma, 50 farklı ülkenin bağırsak kanseri verilerini inceledi. 27 ülkede hastalık oranlarında yükseliş görüldü. En büyük yıllık artış oranları Yeni Zelanda (yüzde 4), Şili (yüzde 4), Porto Riko (yüzde 3,8) ve İngiltere (yüzde 3,6) olarak sıralandı.

Gençleri tehdit eden yeni sağlık krizi: 50 yaş altında artış! - 3

GENÇLERDE ARTIŞIN SEBEPLERİ

Uzmanlar, bu artışın altında abur cubur tüketimi, obezite ve fiziksel hareketsizlik gibi faktörlerin yatabileceğini belirtiyor.

Amerikan Kanser Derneği'nden Hyuna Sung, "Bu küresel bir olgu. Daha önce sadece Batı ülkelerinde artış görülüyordu, ancak artık tüm dünyada belgeleniyor" ifadelerini kullandı.

Gençleri tehdit eden yeni sağlık krizi: 50 yaş altında artış! - 4

Cancer Research UK Genel Müdürü Michelle Mitchell ise, "Bu eğilimin sebebini anlamak kritik. Artışa rağmen genç yetişkinlerde bağırsak kanseri oranlarının hâlâ düşük olduğunu vurgulamak önemli, ancak bu eğilim rahatsız edici" dedi.

Gençleri tehdit eden yeni sağlık krizi: 50 yaş altında artış! - 5

SEMPTOMLARA DİKKAT

Bağırsak kanseri dünya genelinde en sık teşhis edilen üçüncü kanser türü ve kanserden ölümlerde ikinci sırada yer alıyor. Uzmanlar, özellikle rektal kanama, karın ağrısı, bağırsak alışkanlıklarında değişim ve açıklanamayan kilo kaybı gibi semptomlara karşı farkındalığın artırılması gerektiğini belirtiyor.

Araştırmaya dahil olmayan Trinity College Dublin’den David Robert Grimes, veri kalitesi ve tutarlılığına dikkat çekerek daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gençleri tehdit eden yeni sağlık krizi: 50 yaş altında artış! - 6

ERKEN TEŞHİS

Araştırmacılar, genç nesillerdeki artışın küresel bir tehdit olduğuna işaret ederek erken teşhisi kolaylaştıracak farkındalık kampanyalarının ve önleme stratejilerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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