Gençleri tehdit eden yeni sağlık krizi: 50 yaş altında artış!
Dünya genelinde 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri teşhisi oranları hızla artıyor. Lancet Oncology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, İngiltere’nin bu artışın en hızlı yaşandığı ülkelerden biri olduğunu ortaya koydu.
Dünya genelinde 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri teşhisi oranları hızla artıyor. Lancet Oncology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, İngiltere’nin bu artışın en hızlı yaşandığı ülkelerden biri olduğunu ortaya koydu.