Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil

Bilim insanları, çocukların yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölme riskinin 500 binde bir olduğunu buldu. Kalp hastalığı, kanser, serebral palsi ve otizm gibi ciddi hastalıkları olan çocukların virüsten ciddi şekilde hasta olma şansları daha yüksek olduğu belirtildi. Ancak, araştırmacılar bu gruptaki çocuklar için bile Covid-19'un mevsimsel gripten daha riskli bir durum oluşturmadığını söyledi.

ntv.com.tr 09.07.2021 - 16:38

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil - 1

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan yeni ibr araştırmada, çocuklarının corona virüsten ölüm riskinin oldukça düşük olduğu bulundu.

Araştırmacılar, bulgularını Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi'ne (JCVI), İngiltere Sağlık Bakanlığı'na ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sundu. JCVI ve İngiltere’nin bilim kurulu olan SAGE danışmanları, daha fazla güvenlik verisi bulunana kadar aşıların çocuklara verilmesi konusundaki endişelerini daha önce dile getirmişti.

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil - 2

Söz konusu araştırmalar, University College London, York Üniversitesi ve Liverpool Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından yürütüldü.

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil - 3

ÇOCUKLARIN COVİD-19'DAN ÖLME RİSKİ 500 BİNDE BİR

Çalışmada İngiltere’de  Covid-19 nedeniyle yalnızca 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Risk 500 binde bir olarak açıklandı. Buna göre, corona virüs, pandeminin ilk yılında tüm nedenlerden kaynaklanan 3 bin 105 çocuk ölümünün yüzde 0,8'inin nedenini oluşturdu.

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil - 4

Araştırmacılar, aynı dönemde 124 çocuğun intihar, 268'inin travma nedeniyle öldüğünü, bu durumun Covid'in çocuklarda 'nadiren ölümcül olduğunu' gösterdiğini söyledi.

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil - 5

Diğer taraftan, ölen çocukların yüzde 75'inden fazlasının kronik rahatsızlıkları varken, üçte ikisinde birden fazla altta yatan hastalık ve yüzde 60'ında yaşamı sınırlayan koşullar vardı. 

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil - 6

"ÇOCUKLARI OKUL VE SOSYAL YAŞAMDAN UZAKLAŞTIRMAK, ONLAR İÇİN  PANDEMİDEN DAHA TEHLİKELİ"

Çalışmanın yazarları, 'son derece düşük' ölüm riskinin, çocukları okul ve sosyal etkinlikler gibi normal aktivitelerinden uzaklaştırmak anlamına geldiğini ve pandeminin  kendisinden daha büyük bir risk teşkil edebileceğini' belirtti.

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil - 7

YOĞUN BAKIMA ALINMA ORANI 50 BİNDE BİR

Diğer taraftan, çalışma İngiltere'deki 251 gencin Mart 2020'den Şubat 2021’e kadar Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındığını gösterdi. Bu da çocuklarda Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınma riskinin yaklaşık 50 bin birde bire eşit olduğu anlamına geliyor. Bu hastaların ise yüzde 91'inde bir veya daha fazla altta yatan sağlık durumu vardı.

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil - 8

Ayrıca, Covid'in neden olduğu PIMS-TS adı verilen nadir bir inflamatuar sendromla bakıma kabul edilen çocukların 40 binde birlik bir risk oluşturduğunu buldular. PIMS-TS'den beşten az çocuk öldü.

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil - 9

OBEZİTE VE ALTTA YATAN SAĞLIK SORUNLARI RİSKİ ARTIRIYOR

Araştırmacılar, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan çocuklardan ağır hastalık veya ölüm riski en yüksek olan çocukların, altta yatan iki veya daha fazla rahatsızlığı olduğunu veya obez olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu grupların aşılama ve koruyucu kalkanlama için daha yüksek bir öncelik olarak görülmesi gerektiğini önerdi.

Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil - 10

"COVİD-19'UN OLUŞTURDUĞU RİSK MEVSİMSEL GRİPTEN DAHA FAZLA DEĞİL"

UCL Great Ormond Street Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden Profesör Russell Viner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yeni çalışmalar, corona virüsten  kaynaklanan ciddi hastalık veya ölüm risklerinin çocuklarda ve gençlerde son derece düşük olduğunu gösteriyor. Daha yüksek risk altındaki çocuklar, herhangi bir kış virüsüne karşı da aynı oranda risk altındalar. Bulgularımız, sadece İngiltere’de değil, uluslararası alanda da gençlerin ve çocukların aşılanmasıyla ilgili kararların yanı sıra gençler için koruyucu kılavuzluk konusunda bilgi sağlayacağı için önemlidir” dedi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER