Geniş kapsamlı araştırma: Çocuklarının corona virüsten ölme olasılığı mevsimsel gripten daha yüksek değil

Araştırmacılar, bulgularını Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi'ne (JCVI), İngiltere Sağlık Bakanlığı'na ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sundu. JCVI ve İngiltere’nin bilim kurulu olan SAGE danışmanları, daha fazla güvenlik verisi bulunana kadar aşıların çocuklara verilmesi konusundaki endişelerini daha önce dile getirmişti.

Çalışmada İngiltere’de Covid-19 nedeniyle yalnızca 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Risk 500 binde bir olarak açıklandı. Buna göre, corona virüs, pandeminin ilk yılında tüm nedenlerden kaynaklanan 3 bin 105 çocuk ölümünün yüzde 0,8'inin nedenini oluşturdu.

Diğer taraftan, çalışma İngiltere'deki 251 gencin Mart 2020'den Şubat 2021’e kadar Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındığını gösterdi. Bu da çocuklarda Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınma riskinin yaklaşık 50 bin birde bire eşit olduğu anlamına geliyor. Bu hastaların ise yüzde 91'inde bir veya daha fazla altta yatan sağlık durumu vardı.

Araştırmacılar, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan çocuklardan ağır hastalık veya ölüm riski en yüksek olan çocukların, altta yatan iki veya daha fazla rahatsızlığı olduğunu veya obez olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu grupların aşılama ve koruyucu kalkanlama için daha yüksek bir öncelik olarak görülmesi gerektiğini önerdi.