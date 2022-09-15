Geniş kapsamlı araştırma: Düşük miktardaki hava kirliliği bile gençlerde kalp hastalığı riskini artırıyor

Diğer taraftan endüstriyel faaliyetler ve fosil yakıtlarla çalışan araçlar PM2.5'lerin veya 2,5 mikrondan küçük parçacıkların ana kaynaklarını oluşturuyor. Bu maddeler, bir kez solunduğunda, akciğerlerin derinliklerine ve hatta hastalığa neden olan iltihaplanmaya neden oldukları kan damarlarına ulaşabiliyorlar.