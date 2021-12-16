Geniş kapsamlı çalışma: Uzun Covid-19 hastalarının çoğu bir yılın ardından iyileşmedi

HASTALAR 4 GRUBA AYRILDI

Diğer taraftan, bilim insanları katılımcıların yaşadığı semptomlara göre 4 gruba ayırdı: çok şiddetli semptomlar, şiddetli semptomlar, hafif semptomlar ve şiddetli beyin sisi ve diğer orta dereceli semptomları olanlar. “Hafif” gruptakiler ortalama dört semptom bildirirken, çok şiddetli gruptakiler yaklaşık 20 semptom bildirdi.

Evans, dört grubun tamamında, beş ay ile bir yıl arasında sağlık sorunlarından herhangi birinde çok az değişiklik bulduğunu veya hiç değişmediğini söylerken, katılımcılar tarafından doldurulan anketlerin sağlıklarında önemli bir düşüş olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.