Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor:
Mikro filizlerin vitamin, mineral ve protein deposu olan ve tohumlarından filizlenerek yeşeren bitkilerin en küçük haline "mikro filiz" denir. Son yıllarda özellikle Avrupa’da büyük ilgi gören, Doğu ülkelerinde çok uzun yıllardır tüketilen ve "tohum filizi" de denen bu bitkiler salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor. Ancak ABD'li bir gıda bilimciye göre, bu mikro filizler, bakteri yuvası olması nedeniyle uzak durulması gereken sebzelerin başında geliyor.
Bir gıda hijyeni uzmanı, halkı, sağlık kafe menülerinde popüler olan bir sebze hakkında uyardı. Bu sebze, gıda zehirlenmesi riski nedeniyle endişe verici olarak tanımlandı.
Çiğ filizler — salatalara, çorbalara ve sandviçlere eklenen küçük tere gibi yeşillikler — C vitamini ve magnezyum açısından zengin olabilir, ancak aynı zamanda tehlikeli bakteriler için uygun bir ortamdır.
Bu uyarı, sosyal medyada @hydroxide adıyla bilinen ve gıda güvenliği videolarıyla milyonlarca kullanıcıyı çeken ABD merkezli bir gıda bilimciye ait.