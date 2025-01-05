Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor:

Mikro filizlerin vitamin, mineral ve protein deposu olan ve tohumlarından filizlenerek yeşeren bitkilerin en küçük haline "mikro filiz" denir. Son yıllarda özellikle Avrupa’da büyük ilgi gören, Doğu ülkelerinde çok uzun yıllardır tüketilen ve "tohum filizi" de denen bu bitkiler salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor. Ancak ABD'li bir gıda bilimciye göre, bu mikro filizler, bakteri yuvası olması nedeniyle uzak durulması gereken sebzelerin başında geliyor.

Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor: - 1

Bir gıda hijyeni uzmanı, halkı, sağlık kafe menülerinde popüler olan bir sebze hakkında uyardı. Bu sebze, gıda zehirlenmesi riski nedeniyle endişe verici olarak tanımlandı.

Çiğ filizler — salatalara, çorbalara ve sandviçlere eklenen küçük tere gibi yeşillikler — C vitamini ve magnezyum açısından zengin olabilir, ancak aynı zamanda tehlikeli bakteriler için uygun bir ortamdır.

Bu uyarı, sosyal medyada @hydroxide adıyla bilinen ve gıda güvenliği videolarıyla milyonlarca kullanıcıyı çeken ABD merkezli bir gıda bilimciye ait.

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Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor: - 2

ÇOK ÇOK RİSKLİ GIDALAR ARASINDA

TikTok kanalında yayımlanan son bir videoda, uzman, çiğ filizleri"çok, çok, çok yüksek riskli bir gıda" olarak tanımladı ve her zaman kaçınacağı tek yiyecek olduğunu söyledi.

Filizler, tohumların çimlenmesi ve çok genç ve küçük bitkiler haline gelmesiyle oluşur. Fındık, tohum, fasulye ve yapraklı yeşil sebzeler de filiz olarak tüketilebilir. Ancak yetiştirildikleri ortam, bakterilerin gelişmesi için de mükemmel bir yerdir.

Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor: - 3

Gıda bilimcisi, "Bakteriler bahar tatilinde en yakın arkadaşlarınız gibidir; sıcak ve nemli bir yere gitmek isterler ve susamışlardır," dedi.

Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor: - 4

"Onları haşlamadığınız veya 'pişirerek etkisiz hale getirmediğiniz' sürece, gıda zehirlenmesi riski vardır," diye ekledi.

ABD, Kuzey Karolina'daki Clemson Üniversitesi'nin bir raporuna göre, bir çalışmada filizlenme sürecinin ilk üç gününde bir filiz tohumunda bulunan mikroorganizma sayısının 1 milyara ulaşabileceği bildirildi.

Daha da önemlisi, Amerikan gıda güvenliği otoriteleri, 1996 ve 2010 yılları arasında çiğ filizlerle ilişkili 2.000'den fazla hastalık vakası bildirdi; bu vakalar arasında 123 hastaneye yatış ve bir ölüm vardı.


Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor: - 5

BAKTERİ KAYNAĞI

Sosyal medya bilimcisi, 106 bin takipçisini küçük sebzelerin mutfağınızda bakterileri yayabileceği konusunda da uyardı.

"Nem taşıyan yüksek riskli gıdaları işlerken, bunun tüm mutfak gereçlerinize, tezgâhlarınıza, lavabonuz ve diğer birçok şeye de bulaşabileceğini düşünmelisiniz," dedi.

Çiğ filizler, E. coli, Listeria ve Salmonella gibi zararlı bakterilerle kontamine olabilir ve bu da gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor: - 6

İSHAL, KUSMA, MİDE BULANTISI BELİRTİLERİYLE KENDİSİNİ GÖSTERİR

İshal, kusma, mide bulantısı, mide krampları ve yüksek ateş, NHS'ye göre gıda zehirlenmesinin belirtileridir.

Bu durum, genel bir rahatsızlık hissine, yorgunluğa, ağrılara ve üşüme hissine de neden olabilir.

Gıda zehirlenmesinin belirtileri genellikle enfeksiyona neden olan yiyeceği yedikten birkaç saat veya gün sonra başlar, ancak bazı durumlarda belirtilerin ortaya çıkması bir haftayı bulabilir.


Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor: - 7

Son veriler, Birleşik Krallık'ta gıda zehirlenmesinden muzdarip insan sayısının arttığını gösteriyor.

2013 ve 2023 yılları arasında, genellikle az pişmiş etlerde bulunan ve potansiyel olarak ölümcül olabilen salmonella nedeniyle hastane yatışları İngiltere'de yüzde 79 arttı.

Bu arada, E. coli ve kampilobakter 2023'te rekor seviyelere ulaştı; kampilobakter nedeniyle hastaneye yatış oranı 2023'te her 100.000 kişide 9'a çıktı, bu oran 2000 yılında her 100.000 kişide 3'tü.

Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor: - 8

Benzer bir durum ABD'de de gözlemleniyor.

Temmuz ayında yayımlanan resmi bir rapora göre, gıda zehirlenmesi nedeniyle ölen Amerikalıların sayısı dört yıl içinde yüzde 50 arttı.

ABD'de, kötü gıda tükettikten sonra hastaneye kaldırılan kişi sayısında yüzde 20'lik bir artış, ölümcül vakalarda da aynı oranda artış görüldü.

Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor: - 9

ABD'de, kötü gıda tükettikten sonra hastaneye kaldırılan kişi sayısında yüzde 20'lik bir artış, ölümcül vakalarda da aynı oranda artış görüldü.

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