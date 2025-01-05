Gıda güvenliği uzmanı tehlikeli bakterilerin yuvası olduğunu açıkladı! Salatalara, çorbalara, sandiviçlere ekleniyor:

ÇOK ÇOK RİSKLİ GIDALAR ARASINDA

TikTok kanalında yayımlanan son bir videoda, uzman, çiğ filizleri"çok, çok, çok yüksek riskli bir gıda" olarak tanımladı ve her zaman kaçınacağı tek yiyecek olduğunu söyledi.



Filizler, tohumların çimlenmesi ve çok genç ve küçük bitkiler haline gelmesiyle oluşur. Fındık, tohum, fasulye ve yapraklı yeşil sebzeler de filiz olarak tüketilebilir. Ancak yetiştirildikleri ortam, bakterilerin gelişmesi için de mükemmel bir yerdir.



