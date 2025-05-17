Gıdalarda yüksek pestisit çıkması ne anlama geliyor? Pestisitin sağlığa zararları

En geniş anlamıyla, pestisitler; mahsullere, gıda depolarına veya evlere zarar verebilecek ya da istila edebilecek herhangi bir organizmayı kontrol altına almak için kullanılan kimyasallardır. Uzun yıllar boyunca pestisit kullanımı büyük ölçüde denetimsizdi. Ancak 1962 yılında Rachel Carson tarafından yazılan "Sessiz Bahar" (Silent Spring) kitabının yayımlanmasından bu yana, pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri daha fazla incelenmeye başlanmıştır.





