Gıdalardan corona virüs bulaşır mı? (Merak edilen 15 soruya yanıt)

Karşı ülke tarafından herhangi bir kısıtlama belirtilmemiş ise yasaklama söz konusu değil.

PET HAYVANLARIN ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI NE KADAR SÜRECEK? Söz konusu yasaklamanın sonlanması ile ilgili herhangi bir tarih bulunmamakla birlikte egzotik ve pet hayvanlarının ülkemize girişi ile alakalı durum Covid-19 enfeksiyonunun dünyada ve ülkemizdeki seyrine göre ilerleyen zamanda tekrar değerlendirilecek.