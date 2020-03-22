Gıdalardan corona virüs bulaşır mı? (Merak edilen 15 soruya yanıt)

ntv.com.tr 22.03.2020 - 10:06
Karşı ülke tarafından herhangi bir kısıtlama belirtilmemiş ise yasaklama söz konusu değil.
Covid-19 hastalığı tedbirleri kapsamında egzotik hayvanlar ve pet hayvanlarının (yolcu beraberi kedi-köpek-kuş-balık dahil olmak üzere) girişi yasaklandı.
Hayvan pazarlarının kapatılması yönünde bir karar alınmadı. Bununla birlikte İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu hayvan pazarlarındaki insan yoğunluğunu dikkate alarak karar almakta yetkili. Ayrıca hayvan satış yerlerinin denetimleri artırıldı.
Covid-19 hastalığı etkeni olan SARS-CoV-2’nin göçmen kuşlardan insanlara bulaşabileceğine dair herhangi bilimsel bir veri bulunmamaktadır.
SARS-CoV-2, ülkemizde herhangi bir hayvan türünde tespit edilmemiştir.
Herhangi bir kısıtlamamız bulunmamakta.
Çin’den ithal edilen hayvansal ürünlerden virüs bulaşma riski bulunmuyor. Buna ilaveten Çin’den hayvansal ürün ithalatı tedbir kapsamında tamamen durduruldu.
İthal edilen bitkisel ürünlerde koronavirüs bulaşı riski bulunmuyor. Çin’den ve diğer ülkelerden daha önce ülkemize gelen ürünler gıda güvenliği ve insan sağlığı hususları yönünden titizlikle resmi kontrole tabi tutuluyor. Uygun olmayan ürünler ülkemize sokulmuyor.
Gıda çalışanları özellikle ellerini, çalışmaya başlamadan önce, pişmiş veya tüketime hazır gıdaları muamele etmeden önce, çiğ gıdaları muamele etmeden veya hazırlamadan önce, atıkları muamele ettikten sonra, temizlik faaliyetlerinden sonra, tuvalet kullanımından sonra, burnunu sildikten, hapşırdıktan veya öksürdükten sonra, yemek yedikten, içtikten veya sigara içtikten sonra, parayla temastan sonra yıkamalı. Koruyucu eldivenler, bone, maske, galoş gibi giysiler sık sık değiştirilmeli. Solunum sistemi enfeksiyonu belirtileri gösteren çalışanlar üretim faaliyetlerinden hızlıca kontrollü şekilde uzaklaştırılmalı.
Personelin kişisel hijyen kurallarını en üst düzeye çıkarması sağlanmalı. Hijyen eğitim sıklığı artırılmalı. Gıda üretim yerlerinde hammadde ve ürün sevklerinde hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut için gerekli hijyen alet ve ekipmanı eksiksiz, sağlam ve çalışır şekilde olmalı. Üretim alanları ile personel sosyal alanlarına ait lavabo, duvar, zemin ve tavanların dezenfeksiyon sıklığı artırılmalı. Ekmek satış noktalarında ekmeklerin eldivenli personel tarafından önceden ambalajlı şekilde hazırlanması sağlanmalı. Kuruyemiş, bakliyat, şekerleme gibi açık sunumlar ortada kaldırılmalı.
Tüketime hazır ve çiğ ürünlere işlem yaparken çapraz bulaşmayı önlemeliyiz. Doğrama tahtası, bıçak vb. ekipmanlar her bir işlem için temizlenip tekrar kullanılmalı. Çiğ hayvansal gıdalar iyi pişirilmeli. Sebze ve meyveler bol suyla yıkanmalı.
Gıdalar yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt henüz yok.