Gıdalardan corona virüs bulaşır mı? (Merak edilen 15 soruya yanıt)

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 11 bini aşarken alınan tedbirler ile birlikte merak edilen konular da arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise özellikle gıdaya yönelik 15 soruda merak edilen bilgileri derledi...

ntv.com.tr 22.03.2020 - 10:06

YURTDIŞINA EVCİL HAYVAN İLE ÇIKILABİLİR Mİ?

Karşı ülke tarafından herhangi bir kısıtlama belirtilmemiş ise yasaklama söz konusu değil.

ÜLKEYE EVCİL HAYVAN GİRİŞİ YASAK MI?

Covid-19 hastalığı tedbirleri kapsamında egzotik hayvanlar ve pet hayvanlarının (yolcu beraberi kedi-köpek-kuş-balık dahil olmak üzere) girişi yasaklandı.

PET HAYVANLARIN ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Söz konusu yasaklamanın sonlanması ile ilgili herhangi bir tarih bulunmamakla birlikte egzotik ve pet hayvanlarının ülkemize girişi ile alakalı durum Covid-19 enfeksiyonunun dünyada ve ülkemizdeki seyrine göre ilerleyen zamanda tekrar değerlendirilecek.

ÇİFTLİK HAYVAN SATIŞINDA SINIRLAMA VAR MI?

Hayvan pazarlarının kapatılması yönünde bir karar alınmadı. Bununla birlikte İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu hayvan pazarlarındaki insan yoğunluğunu dikkate alarak karar almakta yetkili. Ayrıca hayvan satış yerlerinin denetimleri artırıldı.

GÖÇMEN KUŞLARDAN BULAŞIR MI?

Covid-19 hastalığı etkeni olan SARS-CoV-2’nin göçmen kuşlardan insanlara bulaşabileceğine dair herhangi bilimsel bir veri bulunmamaktadır.

TÜRKİYE'DE HAYVANLARDA VİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ MÜ?

SARS-CoV-2, ülkemizde herhangi bir hayvan türünde tespit edilmemiştir.

PET HAYVANLAR YURT İÇİNDE SEVKEDİLEBİLİYOR MU?

Herhangi bir kısıtlamamız bulunmamakta.

ÇİN'DEN GELEN ÜRÜNLERDEN BULAŞIR MI?

Çin’den ithal edilen hayvansal ürünlerden virüs bulaşma riski bulunmuyor. Buna ilaveten Çin’den hayvansal ürün ithalatı tedbir kapsamında tamamen durduruldu.

İTHAL BİTKİSEL ÜRÜNLERDEN BULAŞIR MI?

İthal edilen bitkisel ürünlerde koronavirüs bulaşı riski bulunmuyor. Çin’den ve diğer ülkelerden daha önce ülkemize gelen ürünler gıda güvenliği ve insan sağlığı hususları yönünden titizlikle resmi kontrole tabi tutuluyor. Uygun olmayan ürünler ülkemize sokulmuyor.

VİRÜSE KARŞI GIDA TAKVİYESİ NASIL OLMALI?

Gıda takviyeleri ilaç değildir. Bu tür enfeksiyonların tedavisinde doktor önerileri dikkate alınmalı.

GIDA ÇALIŞANLARI NE YAPMALI?

Gıda çalışanları özellikle ellerini, çalışmaya başlamadan önce, pişmiş veya tüketime hazır gıdaları muamele etmeden önce, çiğ gıdaları muamele etmeden veya hazırlamadan önce, atıkları muamele ettikten sonra, temizlik faaliyetlerinden sonra, tuvalet kullanımından sonra, burnunu sildikten, hapşırdıktan veya öksürdükten sonra, yemek yedikten, içtikten veya sigara içtikten sonra, parayla temastan sonra yıkamalı. Koruyucu eldivenler, bone, maske, galoş gibi giysiler sık sık değiştirilmeli. Solunum sistemi enfeksiyonu belirtileri gösteren çalışanlar üretim faaliyetlerinden hızlıca kontrollü şekilde uzaklaştırılmalı.

GIDA İŞLETMELERİNDE NASIL TEDBİRLER ALINMALI?

Personelin kişisel hijyen kurallarını en üst düzeye çıkarması sağlanmalı. Hijyen eğitim sıklığı artırılmalı. Gıda üretim yerlerinde hammadde ve ürün sevklerinde hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut için gerekli hijyen alet ve ekipmanı eksiksiz, sağlam ve çalışır şekilde olmalı. Üretim alanları ile personel sosyal alanlarına ait lavabo, duvar, zemin ve tavanların dezenfeksiyon sıklığı artırılmalı. Ekmek satış noktalarında ekmeklerin eldivenli personel tarafından önceden ambalajlı şekilde hazırlanması sağlanmalı. Kuruyemiş, bakliyat, şekerleme gibi açık sunumlar ortada kaldırılmalı.

GIDALAR NASIL HAZIRLANMALI?

Tüketime hazır ve çiğ ürünlere işlem yaparken çapraz bulaşmayı önlemeliyiz. Doğrama tahtası, bıçak vb. ekipmanlar her bir işlem için temizlenip tekrar kullanılmalı. Çiğ hayvansal gıdalar iyi pişirilmeli. Sebze ve meyveler bol suyla yıkanmalı.

VİRÜS GIDA YOLUYLA BULAŞIR MI?

Gıdalar yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt henüz yok.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER