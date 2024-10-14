Giresun Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Dünyada ilk kez görülen Giresun Sendromu hakkında bilgiler
Giresun Sendromu'nun ne olduğu, sosyal medyada bulunan birçok kullanıcı tarafından merak edilmeye başladı. Dünyada ilk kez görülen bu hastalığın Giresun'da meydana gelmesiyle birlikte, hastalığın adı Giresun Sendromu olarak tıp literatürüne geçti. Peki, Giresun Sendromu nedir, belirtileri nelerdir?
Dünya tıp literatürüne geçerek herkesi hayrete düşüren hastalığa "Giresun Sendromu" adı verildi. İlk kez Giresun'da bir kişide görülen bu hastalık, dünyada ilk kez görüldüğü için Giresun Sendromu olarak adlandırıldı. Peki, Giresun Sendromu nedir, belirtileri nelerdir?