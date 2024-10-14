Giresun Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Dünyada ilk kez görülen Giresun Sendromu hakkında bilgiler

Dünya tıp literatürüne geçerek herkesi hayrete düşüren hastalığa "Giresun Sendromu" adı verildi. İlk kez Giresun'da bir kişide görülen bu hastalık, dünyada ilk kez görüldüğü için Giresun Sendromu olarak adlandırıldı. Peki, Giresun Sendromu nedir, belirtileri nelerdir?