Gizli süper besin mi? Doğanın magnezyum, demir, kalsiyum kaynağı
Besin açısından zengin eski tahıllar olan darılar, modern vegan diyetlerinde temel gıda olarak yeniden ortaya çıkıyor. Yüksek kaliteli bitkisel protein, sindirim sağlığı için lif, hayati vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu olan darı, vücut sağlığına iyi geliyor. Yemek pişirmede çok yönlü olan darılar, kaselerde, yulaf lapasında, un bazlı yemeklerde, salatalarda ve atıştırmalıklarda tüketilebilir ve bu da onları sürdürülebilir, besleyici yiyecek seçenekleri arayanlar için ideal hale getirir. Darı, gizli bir süper besin mi? İşte yanıtı.
Darı, dünya genelinde temel besin kaynaklarından biri. Şimdi, özellikle bitki bazlı diyetlerde, modern beslenmede güçlü bir geri dönüş yapıyorlar. Bu yapısı küçük, besin açısından yoğun tahıllar genel sağlığı desteklemeye yardımcı olur.