Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz?

Diyetinize daha fazla tam tahıl, lif, daha az işlenmiş gıda ve protein açısından zengin yiyecekler içerecek eklemek, inatçı göbek yağıyla başa çıkmanın ilk adımıdır. Gizli kalori ve şeker içeren yiyeceklerden bilinçli bir şekilde uzak durmak ve kalorisi, sodyumu düşük ve sağlıklı yağ ve lifi yüksek olanları benimsemek, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer birçok sağlık sorunu riskini artırabilen zararlı karın yağından kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz? - 1

GÖBEK YAĞLANMASINA NEDEN OLAN BESİNLER

1- PATATES KIZARTMASI

Patates kızartması ve cips gibi atıştırmalıkları düzenli olarak tüketmek bel çevrenizi hızla genişletebileceğinden göbek yağı kaybı yolculuğunuzda felakete yol açabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz? - 2

20 yıllık bir Harvard araştırması, düzenli olarak patates kızartması yiyen kişilerin hızla kilo alabileciğini buldu. Patates kızartmaları, sizi göbek yağı ve sonrasında kalp sorunları riskine sokabilecek yüksek karbonhidrat ve trans yağ içerir.

Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz? - 3

2- ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER

Şekerli gazlı içecekler çok sık tüketiliyor. San Antoni'deki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada, günde bir veya daha fazla şekerli gazlı içececek içen katılımcıların, içmeyenlere göre bel çevresinde daha fazla artış yaşadığı bulundu.

San Antonio Uzunlamasına Yaşlanma Çalışması, şekerli gazlı içececek tüketiminin bel çevresinde uzun vadeli artışlarla ilişkili olduğunu buldu.

Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz? - 4

3- DONDURMA

Bel çevrenizi hızla genişletebilecek yiyeceklerden biri tatlı ve kremalı dondurmadır.

Bu dondurulmuş tatlıda çok miktarda şeker ve doymuş yağ vardır, bu da onu düzenli olarak veya yüksek bir oranda tüketmenin kilo alımına, iç yağda artışa ve bel çevresinde yağlanmaya yol açabileceği anlamına gelir.

Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz? - 5

4- BEYAZ PİRİNÇ

Göbek yağı kaybı söz konusu olduğunda, tam tahıllar ve lif açısından zengin yiyecekler yemek tercih edilmelidir.

Birçok çalışma, beyaz pirinç gibi rafine tahıllar açısından zengin diyetleri kilo alımı, göbek yağı ve obezite ile ilişkilendirmiştir.

Diyetinizden beyaz pirinci çıkarmak ve esmer pirinç eklemek göbek yağını atmanıza yardımcı olabilir.

Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz? - 6

GÖBEK YAĞLARINI YAKMAYA YARDIMCI BESİNLER

1- BAKLAGİLLER

Protein ve lif açısından zengin yiyecekler göbek yağınız için harikalar yaratabilir. Nohut, soya fasulyesi, fıstık, fasulye ve bezelye gibi yiyecekler iştahla savaşmanıza ve kendinizi tok hissetmenize yardımcı olabilir.

Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz? - 7

2- YOĞURT

Düzenli olarak yoğurt yemek, iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı olduğu ve ayrıca bağırsak sağlığını iyileştirebilen ve asitliği ve şişkinliği azaltabilen bir probiyotik olarak kabul edildiği için göbek yağının kaybına yardımcı olabilir. Ayrıca, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olarak genel kalori alımını azaltabilir.

Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz? - 8

3- ELMA

Elmalar, özellikle sürekli açlık sancılarını azaltabilen ve sizi tok tutabilen pektin olmak üzere lif açısından zengindir.

Elmalar, kronik iltihabı azaltmaya yardımcı olabilen antioksidanların yanı sıra yağ yakmaya yardımcı olabilen faydalı polifenollere sahiptir. 

Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz? - 9

Journal of Oleo Science'da yayınlanan bir çalışma, elma polifenolleri içeren içeceklerin vücut yağını azaltma ve ayrıca insan tüketiminin güvenliğini sağlama yeteneğine sahip olduğunu göstermiştir.

Göbek yağları için en iyi ve en kötü besinlerin listesi: Diyetinize hangisini eklemelisiniz? - 10

4- ÇEMEN TOHUMLARI

Çemen otu tohumları, iştahı azaltmaya ve metabolizmayı iyileştirmeye yardımcı olan bir bileşenler içerir.

Çemen otu ayrıca sindirime yardımcı olur ve bu da göbek yağının kaybını daha da artırır. Çemen otu ayrıca cilt hasarına ve erken yaşlanmaya neden olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.

UYARI! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri diyet listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER