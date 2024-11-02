Göbek yağlarından eser bırakmıyor: Kalorisi yok, bir bardağı vitamin hapı kadar etkili

KARPUZ SUYU

Kalorisi düşük ve su oranı yüksek olan karpuz suyu, yağ yakmaya yardımcı olan bir amino asit olan arginin içerir. Bu meyve suyu sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olur ve yüksek lif içeriği sizi daha uzun süre tok tutar.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.