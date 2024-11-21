Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor

Hareketsizlik, sağlıksız beslenme gibi kötü yaşam tarzı alışkanlıkları göbek bölgesinde yağlarında depolanmasına neden olur. Kilo vermeye çalışırken göbek bölgesindeki yağları eritmek oldukça zahmetlidir. Peki göbek yağları nasıl eritilir? İşte kışın göbek yağlarını eritmek için 8 basit formül.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 1

Göbek yağları sadece görünüşünü etkilemez. Bir çok ciddi sağlık sorununun işareti olabilir. Kalp sağlığı, diyabet gibi kronik bir hastalığı tetiklemeye kadar, göbek yağı genel sağlığınızı yavaş yavaş bozan bir tuzaktır.

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Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 2

Ancak göbek yağını eritememe konusunda strese girmenize gerek yok. Çünkü, kışın soğuk havalarında bile göbek yağlarını eritmenin yolları var.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 3

Göbek yağı, viseral yağ birikiminin bir işareti olabilir. Deri altı yağ, cildinizin hemen altında bulunur.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 4

Ancak viseral yağ daha derinlere gider. Organlarınızı çevreler ve diyabet, kalp hastalığı, polikistik over sendromu (PCOS) ve daha fazlası gibi rahatsızlıklar için sizi riske atabilir. Peki, inatçı göbek yağlarından nasıl kurtulabilirsiniz?

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 5

MEVSİM SEBZELERİ

Kış, kilo kaybı ve metabolizmayı hızlandırma ile ilişkilendirilen birçok mevsim sebzesiyle doludur. Havuç, turp, yeşil sebzeler, kilo vermeyi kolaylaştıran hayati antioksidanlar ve liflerle doludur. Mevsimindeyken bu sebzelerden en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olun.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 6

ÇORBA YUDUMLAYIN

Çorba, kilo vermeyi hızlandırma yetenekleri nedeniyle sağlık ve beslenme dünyasında oldukça büyük bir başarı haline geldi. Çorbaların en iyi yanı, meyve sularının yaptığı gibi lifleri yok etmek yerine onları korumaya yardımcı olmasıdır.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 7

Liflerin parçalanması ve sindirilmesi uzun sürdüğünden, sistemde daha uzun süre kalmalarını sağladığından, daha fazla yeme isteğini önler. Çorbalar, yüksek su içeriği nedeniyle doyurucu bir hazırlıktır. En iyi faydalar için yağlı kremalı çorbalar yerine berrak çorbaları tercih ettiğinizden emin olun.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 8

VÜCUDU SUSUZ BIRAKMAYIN

Kış mevsimi çoğunlukla kapalı alanda geçirilen bir mevsim olduğundan, su içme isteğinizi büyük ölçüde azaltma eğilimindedir. Ancak ideal olarak, mevsimden bağımsız olarak günde sekiz bardağa kadar su içmelisiniz.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 9

Su, tok kalmanıza yardımcı olur ve isteklerinizi uzak tutar. Bazen vücudumuz aslında su ister ancak beynimiz susuzluk sinyallerini açlık sinyalleri olarak algılar ve sağlıksız bir atıştırmalık aramanıza neden olur. Bu tür gereksiz aşırı yemeleri önlemek için su içmeye devam edin.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 10

GÜNE ILIK SUYLA BAŞLAYIN

Gününüze bir tutam limon ve balla ılık su içerek başlayın. Isıtıcı ve rahatlatıcı karışım metabolizmanızı hızlandırmaya ve uzun vadede kilo verme planlarınıza yardımcı olabilir. Daha iyi sonuçlar için biraz chia veya keten tohumu ekleyin.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 11

MEYVE TÜKETİN

Meyve suları lezzetli ve oldukça kullanışlı olsa da, telaşlı yaşam tarzımız göz önüne alındığında. Ancak, size kilo vermeye yardımcı olan temel lifleri kaybettirebilirler.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 12

Bu nedenle, bütün meyveleri tüketmek her zaman daha iyi bir fikirdir. En iyi lif açısından zengin kış meyvelerinden bazıları guava, portakal ve üzümdür.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 13

KALORİ ALIMINI TAKİP EDİN

Kilo vermenin en temel yaklaşımı tükettiğinizden daha fazla kalori yakmaktır. Örneğin, 3.500 kalori bir pound yağa eşit olduğundan, bir kilo verme uygulaması veya sadece bir kalem ve kağıt hedeflerinize ulaşmak için diyetinizden ne kadar kalori kesmeniz veya spor salonunda ne kadar kalori yakmanız gerektiğine karar vermenize yardımcı olabilir.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 14

YEŞİL ÇAY İÇİN

Yeşil çay, metabolizmayı artırarak, yağ hücrelerini parçalayarak ve iştahı azaltarak kilo vermenize yardımcı olabilir.

Yeşil çay, enerji metabolizmasını artırabilen ve vücudun yiyecek ve içecekleri daha verimli bir şekilde enerjiye dönüştürmesine yardımcı olabilen kafein ve kateşinler içerir.

Yağ hücrelerini parçalamaya ve enerji olarak kullanılmak üzere yağın kan dolaşımına salınmasına yardımcı olabilir. Yeşil çay, enzim inhibisyon özellikleriyle iştahı azaltmaya yardımcı olabilir.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 15

EGZERSİZ RUTİNİ OLUŞTURUN

Yerleşik bir egzersiz rutininiz yoksa, yürüyüş insanlar için oldukça iyi bir başlangıç ​​noktasıdır. Koşu, yüzme veya dans gibi basit aerobik egzersizleri deneyin, yardımcı olabilir. Ayrıca kuvvet antrenmanı, Pilates veya yogayı da deneyebilirsiniz. İş için günün çoğunu oturuyorsanız, olabildiğince hareket etmeye çalışın.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 16

Yürümek, merdivenleri kullanmak veya masanızda esneme egzersizleri yapmak için mola verebilirsiniz. Tempolu yürüyüş, koşu, bisiklete binme, yüzme ve spor yapma gibi aerobik egzersizler.

Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor - 17

En iyi sonuçlar için haftada 150 dakika orta yoğunlukta kardiyo egzersizi hedefleyin. Ağırlık antrenmanı yağsız kas kütlesi oluşturmanıza ve metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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