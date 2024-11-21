Göbek yağlarını parçalayan formül: Güne 1 bardak içerek başlamak iğne ipliğe çeviriyor

KALORİ ALIMINI TAKİP EDİN

Kilo vermenin en temel yaklaşımı tükettiğinizden daha fazla kalori yakmaktır. Örneğin, 3.500 kalori bir pound yağa eşit olduğundan, bir kilo verme uygulaması veya sadece bir kalem ve kağıt hedeflerinize ulaşmak için diyetinizden ne kadar kalori kesmeniz veya spor salonunda ne kadar kalori yakmanız gerektiğine karar vermenize yardımcı olabilir.