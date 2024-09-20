Göbek yağlarını yakan 5 etkili doğal içecek! İğne ipliğe döndüren formül her mutfakta var

Limon suyunun sizin için çok ekşi olduğunu düşünüyorsanız, kilo vermenize yardımcı olması gereken az miktarda bal ekleyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı bal ve bir çay kaşığı limon suyunu bir bardak ılık suya karıştırın ve sabah ve yatmadan önce için.