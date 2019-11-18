Göğüs ağrısı neden olur? İşte göğüs ağrısının 5 nedeni! (Her göğüs ağrısı kalp krizini düşündürmesin!)

Kas iskelet sistemi zedelenmeleri

Akciğer hastalıkları sonucu oluşan göğüs ağrılarının en sık görülme nedeninin, üst solunum yolları veya akciğer enfeksiyonları sonucu gelişen ve uzun süren öksürüklerin ardından oluşan myalji, bir başka deyişle kas ağrısı olduğunu söylüyor. Özellikle uzun süreli ve şiddetli öksürüklere bağlı olarak kas iskelet sisteminin hasar görmesi sonucu batıcı özelliğe sahip ve hareket etmekle artan göğüs ağrıları olabiliyor. Hatta bazen şiddetli öksürük nedeniyle bir veya birden çok kaburgada kırık gelişebiliyor. Kaburgada kırık, oturup kalkarken ve yatarken ciddi, batıcı karakterli göğüs ağrılarının oluşmasına yol açabiliyor. Bunun dışında ters bir hareket yapmak ve ağır kaldırmak gibi sebeplerle de kas ağrıları oluşabiliyor.