Gökkuşağı diyeti: Sağlıklı vücudun altın anahtarı

Gökkuşağı diyetinin vücut sağlığı için önemli faydaları



Her bir renkli yiyecek grubu farklı temel besinler sunar. Çeşitlilik yemek, tüm besin temellerinizi kapsadığınızdan emin olmanızı sağlar.



Parlak renkli meyve ve sebzeler, serbest radikallerle savaşan ve hastalıkları önlemeye yardımcı olan antioksidanlarla doludur.



Birçok renkli meyve ve sebze lif açısından zengindir, sindirimi destekler ve sağlıklı bir bağırsağı destekler.