Gökkuşağı diyeti: Sağlıklı vücudun altın anahtarı
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve ideal kilonuzu korumak için yediklerinize dikkat etmelisiniz. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı vücut sağlığı için gereklidir. Gökkuşağı diyetinin temeli, besinsel faydalarla dolu eğlenceli ve renkli bir yeme yaklaşımıdır. Tabağınızı kırmızı, yeşil, sarı, mor ve turuncu renklerle dolu hayal edin; hepsi sağlığınızı iyileştirmek için birlikte çalıştığında eşsiz faydalar sağlayabilir.
GÖKKUŞAĞI DİYETİ NEDİR?
Gökkuşağı diyeti, gökkuşağının her renginden çeşitli meyve ve sebzeleri yemeye odaklanır.
Genel sağlık için çok önemli olan farklı mineraller ve antioksidanlar her renkle temsil edilir.