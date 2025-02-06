Görmezden gelinen diyabetin erken belirtisi: Ciddi risk oluşturabilir

Bu semptom, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon veya STI ile kolayca karıştırılabilir, ancak sık idrara çıkma, susama ve kilo kaybı gibi diğer diyabet semptomlarıyla birleştiğinde bu diyabet belirtisi olabilir.



DİYABET VE KAŞINTILI CİLT



Diyabetli kişilerde ayrıca sinirlere zarar verebilen nöropati nedeniyle kaşıntılı cilt görülebilir. Kaşıntı genellikle diyabetik polinöropatinin bir belirtisidir; diyabet sinir hasarına yol açtığında gelişen bir durumdur.