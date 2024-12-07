Görüntüsü ve kokusu cezbediyor ancak sigara dumanından daha zararlı: Solunduğunda akciğer hasarına yol açabiliyor
Uzmanlar, şenlikli kokulu mumların sigara dumanından daha zararlı olabileceğini söyleyerek rahatsız edici riskleri ortaya koydu. Yapılan bir araştırmaya göre, mum yakmanın iç mekan hava kalitesi üzerinde ciddi etkileri olabileceği ve pasif sigara dumanına maruz kalmaktan daha olumsuz sonuçlara yol açabileceği tespit edildi.
Odayı zencefilli kurabiye, tarçın ve çam kokularıyla doldurmak için kokulu bir mum yakmak sizi Noel ruhuna sokabilir, ancak sağlığınıza zararlı olabilir. Yapılan bir araştırma, mum yakmanın iç mekan hava kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve pasif dumanı solumaktan daha kötü sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu.
Bunun nedeni, mumların yanması sırasında karbon monoksit, kükürt dioksit ve azot oksitleri gibi zehirli gazlar da dahil olmak üzere karmaşık bir kimyasal ve partikül madde karışımı üretmeleridir.