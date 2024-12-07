Görüntüsü ve kokusu cezbediyor ancak sigara dumanından daha zararlı: Solunduğunda akciğer hasarına yol açabiliyor

Odayı zencefilli kurabiye, tarçın ve çam kokularıyla doldurmak için kokulu bir mum yakmak sizi Noel ruhuna sokabilir, ancak sağlığınıza zararlı olabilir. Yapılan bir araştırma, mum yakmanın iç mekan hava kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve pasif dumanı solumaktan daha kötü sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu.



Bunun nedeni, mumların yanması sırasında karbon monoksit, kükürt dioksit ve azot oksitleri gibi zehirli gazlar da dahil olmak üzere karmaşık bir kimyasal ve partikül madde karışımı üretmeleridir.