Göz altı morluklarının gizli riski: 5 ciddi hastalığın sinyali
Göz altındaki koyu halkalar genellikle önemsiz bir estetik sorun veya yorgunluk belirtisi olarak geçiştirilir. Ancak, dikkat gerektiren altta yatan sağlık sorunlarının veya yaşam tarzı alışkanlıklarının sinyali olabilir.
Göz altındaki koyu halkalar genellikle önemsiz bir estetik sorun veya yorgunluk belirtisi olarak geçiştirilir. Ancak, dikkat gerektiren altta yatan sağlık sorunlarının veya yaşam tarzı alışkanlıklarının sinyali olabilir.