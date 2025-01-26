Göz altı morluklarının gizli riski: 5 ciddi hastalığın sinyali

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ KOYU HALKALAR NASIL AZALTILIR?

Sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmek koyu halkaların belirginliğini azaltabilir. Geceleri 7-8 saat uyuyun. Düzenli bir uyku programı yapın. Demir (ıspanak, mercimek) ve antioksidan (meyveler, turunçgiller) açısından zengin yiyecekler yiyin. Cildinizi günde en az 8 bardak suyla nemlendirin.



Şişkinliği azaltmak için soğuk kompres veya soğutulmuş salatalık, patates dilimleri uygulayın. Bu ayrıca bu bölgelerdeki kan dolaşımını da iyileştirir. Aloe vera cilt için doğal bir yatıştırıcıdır ve pigmentasyonu açabilir. Soğutulmuş yeşil veya siyah çay poşetleri, iltihap önleyici özellikleri nedeniyle şişkinliği azaltmak için kullanılabilir. Göz altı bölgesini aydınlatmak ve nemlendirmek için C vitamini, hyaluronik asit veya retinol içeren göz kremleri uygulayın. Daha fazla pigmentasyonu önlemek için her zaman güneş kremi uygulayın.





